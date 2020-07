Branża mobilna zbiera żniwo niczym koronawirus. Wzrosty są ogromne!

Przełomy czy to roku czy kwartału, mają to do siebie, że to czas wysypu różnej maści raportów. Jeden przykuł moją szczególną uwagę, mianowicie ten udostępniony przez firmę App Annie. Zajmuje się ona analityką świata mobilnego ze szczególnym naciskiem na takie elementy jak ruch, wykorzystanie czy kwestie finansowe. W zakresie aplikacji dystrybuowanych za pośrednictwem Google Play mają bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o jakość danych, dlatego na pewno warto im się przyjrzeć. No to do dzieła!

Masowo zasiedliśmy przed telefonami

Zacznijmy od największej zmiany. Średnio miesięcznie spędziliśmy o 40% więcej godzin z aplikacjami mobilnymi niż rok temu! Mam tu na myśli oczywiście porównanie Q2 2020 do Q2 2019. Oczywistym jest, że w dużej mierze wzrost ten wynika z naturalnego rozwoju i przenoszenia wielu naszych obowiązków z komputerów na smartfony. W końcu w każdym kwartale notowany był wzrost, jednak wyraźnie widać, że to Q2 2020 charakteryzuje się największym przyrostem.