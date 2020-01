Niewielki wzrost według Gartnera i IDC

Według Gartnera sprzedaż urządzeń PC w 2019 roku wzrosła bardzo symbolicznie, zaledwie o 0,6%. Nieco lepiej wygląda to według statystyk zbieranych przez IDC, tam wzrost to 2,7%. Warto też pewnie odnotować, że do kategorii komputerów obie firmy wliczają np. Macbooki, ale już nie Chromebooki czy iPady. Według komentarzy, sprzedaż w 2019 roku mogłaby być jeszcze wyższa ale przez cały rok był problem z dostępnością procesorów Intela, szczególnie na rynku notebooków i wielu producentów musiało ograniczyć własną sprzedaż. To teoretycznie dobry prognostyk na ten rok, ale zarówno Gartner jak i IDC nie są nastawione zbyt optymistycznie. Paliwo do wzrostów jakim była migracja na Windows 10, z komputerów z Windows 7, które miały zapewnione wsparcie tylko do dzisiaj już się praktycznie wyczerpało.

Na poniższym wykresie znajdują się wyniki sprzedaży komputerów w ostatniej dekadzie, jak widać od szczytu z 2011 roku spadliśmy już o blisko 30% i nic nie zapowiada aby kiedykolwiek rynek PC miał powrócić na tamte poziomy. Obawiam się też, że pomimo pewnej stabilizacji na poziomie około 260 milionów w ostatnich 3 latach, to tylko przystanek, a nie jeszcze właściwe dno. Smartfony zyskują nowe możliwości, zmienia się sposób konsumowania treści przez użytkowników i wielu z nas zwyczajnie nie potrzebuje już komputera. Popyt generują jeszcze korporacje, które cyklicznie co kilka lat wymieniają swój sprzęt.

Lenovo i HP liderami na rynku

Najwięcej komputerów sprzedają Lenovo i HP, ale to ta pierwsza firma jest liderem, z udziałem w rynku na poziomie około 24%. HP może pochwalić się nieznacznie gorszym wynikiem i udziałem na poziomie 22-23%. Na trzecim miejscu znalazł się Dell z udziałem w rynku na poziomie 16-17%. Co ciekawe wszystkie te 3 firmy mogą pochwalić się wyraźnym wzrostem sprzedaży względem roku poprzedniego. Lenovo zwiększyło sprzedaż aż o 8%. Odbyło się to kosztem mniejszych producentów, którzy mieli problem z zakontraktowaniem odpowiednich dostaw procesorów od Intela. Na kolejnych miejscach wśród najpopularniejszych producentów komputerów są takie firmy jak Apple, Acer oraz ASUS.

źródło: Gartner / IDC