Aplikacje na Linuksa

Zdaniem niektórych to właśnie wsparcie dla aplikacji dedykowanych Linuksowi bardziej przysłuży się rozwojowi i popularności Chrome OS. Nie jestem do tego do końca przekonany, ponieważ ich dystrybucja nie jest tak scenatralizowana i wygodna z perspektywy użytkownika, ale w niektórych scenariuszach użycia Chromebooka może okazać się bardzo istotna. Wśród działających aplikacji wskazuje się między innymi programy z pakieu LibreOffice, który pozwalałby na instalację darmowych i dość rozbudowanych programów do edycji dokumentów, prezentacji i arkuszy. Jeśli Chrome OS wspierałby i Sklep Google Play, i aplikacje dla Linuksa (być może powstałby im dedykowany sklep na systemie Google), to byłaby to ciekawa wizja rozwoju platformy.

Brak konsekwencji Google mnie poraża

Te kilka lat rozwoju Chrome OS nie sprawiło jednak, że platforma stała się tak atrakcyjna i tak popularna, jak mogłaby być. Wiele prób rozwinięcia ekosystemu aplikacji zakończyło się fiaskiem, a realizowana od dłuższego czasu wizja wspierania apek z Androida to nadal w większym stopniu pobożne życzenia, aniżeli faktyczna zaleta systemu. Dla mojego Chromebooka 11 od HP wielokrotnie obiecywana kompatybilność z aplikacjami do tej pory się nie pojawiła, a gdy już miałem opcję sprawdzenia ich działania gdzie indziej, to czułem się równie zawiedziony.

Najbardziej rozczarowany jestem jednak postawą Google w kontekście dystrybucji tychże komputerów. Niektóre sklepy lub producenci starają się na własną rękę wprowadzać je do sprzedaży, ale takie samodzielne działają nie odnoszą większych sukcesów. Wiele osób wciąż wprost obawia się Chromebooka, bo na wszelki wypadek woli mieć klasycznego laptopa, na którym i tak zainstaluje przeglądarkę i spędzi w niej 80% czasu. Potrzebne są akcja marketingowa i edukacja.

