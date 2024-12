Muzyczne podsumowanie roku od Apple. Lepsze niż Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped – jak co roku – opanowało media społecznościowe. Zewsząd docierają animowane podsumowania roku, pełne najczęściej słuchanych albumów, ulubionych artystów czy preferowanych gatunków. Nie tylko użytkownicy Spotify mają jednak powody do chwalenia się. Apple także wypuściło swoje muzyczne podsumowanie i choć pod względem popularności nie może równać się z zieloną konkurencją, to wizualnej atrakcyjności odmówić mu nie można.

Music Replay 2024 – czym jest i jak sprawdzić

Apple Music Replay 2024 już tu jest. Gigant z Cupertino zebrał do kupy najważniejsze fakty o muzycznych preferencjach użytkowników Apple Music i wrzucił je do interaktywnego podsumowania, dostępnego na tej stronie. Co tam znajdziemy? Cóż, przede wszystkim takie podstawy jak rok w pigułce z podziałem na poszczególne miesiące, z którego dowiemy się o najcześciej słuchanych gatunkach, albumach, artystach czy playlistach.

Animowane kafle w stylu relacji na Instagramie pozwolą Wam nie tylko przypomnieć sobie ulubione kawałki, ale też przenieść się bezpośrednio do Apple Music i na ich podstawie stworzyć specjalną playlistę. Apple przygotowało też sekcję kamieni milowych, czyli stylizowanych na odznaki z aplikacji Fitness i Arcade osiągnięć, takich jak konkretna liczba minut przesłuchanej muzyki w danym miesiącu – w moim przypadku rekordowy był sierpień z wynikiem 5000 minut.

Trzeba jednak uczciwie przyznać – pomimo mojej osobistej niechęci – że Spotify robi to lepiej. Wrapped jest po prostu bardziej atrakcyjne, dokładniejsze i milsze dla oka. Poza tym uwzględnia też podcasty, których w Apple Music Replay nie uświadczymy. To wciąż jednak dobre rozwiązanie dla osób takich jak ja, czyli nieprzepadających za ręcznym tworzeniem playlist. Replay 24 wygenerowało dla mnie listę ulubionych kawałków z całego roku, których będę słuchał zapewne przez kolejne miesiące – wstyd się przyznać, ale najczęściej odsłuchiwana playlistą z 2024 roku było właśnie… Replay 23.