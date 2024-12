Apple testuje cierpliwość. Przydatna aktualizacja znowu przełożona

W czerwcu – podczas programistycznej konferencji WWDC – Apple ogłosiło nowe funkcje dedykowane rozwiązaniom inteligentnego domu, które miały pojawić się w iOS 18. Premiera najnowszej wersji oprogramowania dla urządzeń Apple jest już dawno za nami, ale wspomnianych funkcji dalej nie widać na horyzoncie – w tym wyczekiwanego wsparcia dla robotów odkurzających.

Reklama

Wsparcie dla robotów odkurzających nie pojawi się w tym roku

Roboty odkurzające – podobnie jak większość urządzeń inteligentnego domu – korzysta z własnych, dedykowanych aplikacji, ale zgodność z Apple HomeKit to często dodatkowy motywator zakupowy. Dostępność wszystkich sprzętów w natywnej apce to przede wszystkim wygoda korzystania na urządzeniach dodanych do ekosystemu i tworzenia automatyzacji w aplikacji Skróty, a także opcja sterowania głosem przez asystentkę Siri. Apple ogłosiło, że wsparcie robotów odkurzających w HomeKit pojawi się jeszcze w tym roku, wraz z udostępnieniem iOS 18. Gigant po cichu wycofał się z tej decyzji.

Źródło: Apple

Na oficjalnej stronie Apple, poświęconej zagadnieniom HomeKit, pojawił się nowy przypis, który jasno komunikuje, że obsługa robotów odkurzających pojawi się dopiero na początku 2025 roku. Jest też wzmianka, że wsparcie Siri pojawi się tylko w języku angielskim. Co ciekawe na polskiej stronie Apple wciąż wisi informacja o dostępności w tym roku. Dotychczas w iOS 18 pojawiły się takie funkcje, jak bezdotykowe otwieranie drzwi.

Nie wiadomo, dlaczego Apple przełożyło dodanie do HomeKit inteligentnych odkurzaczy – niektórzy producenci są już przecież gotowi na te zmiany. Chęć współpracy zadeklarował między innymi Roborock, zapowiadając zgodność z HomeKit swojego nowego odkurzacza, Roborock S8 MaxV Ultra – oczywiście gdy Apple będzie już na to gotowe.

Stock image from Depositphotos