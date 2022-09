Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynacie studiować, czy kontynuujecie naukę w szkołach wyższych, potrzebujecie topowej elektroniki do pełnego komfortu i łatwiejszego przyswajania informacji - jak robić notatki i pochłaniać nową wiedzę, to w stylu! Podpowiadamy, co kupić na studia.

Laptop, czyli podstawa każdego studenta. Bez dobrego komputera ani rusz

Pisanie prac, łączenie się z wykładowcami online, tworzenie grupowych projektów, przygotowywanie prezentacji na zajęcia i robienie dokładnego researchu - co te wszystkie rzeczy mają ze sobą wspólnego? Bez odpowiedniego sprzętu, całość będzie zwyczajnie niemożliwa.

Źródło: Depositphotos

Z tego względu obowiązkiem każdego studenta jest zakup odpowiedniego komputera. Laptopy są dużo bardziej mobilne, więc bez dwóch zdań jest to lepszy wybór, niż komputer stacjonarny - ponadto, nie ma niczego lepszego, niż opracowywanie najróżniejszych zagadnień w kawiarni czy w parku w towarzystwie znajomych. Jest jednak mnóstwo czynników, na które musimy zwrócić uwagę przed zakupem. Są to między innymi: pamięć RAM, pojemność dysku SSD, procesor i przekątna ekranu.

Zależnie od naszych preferencji i potrzeb, należy zastanowić się nad tym, który system operacyjny będzie dla nas lepszy - macOS czy Windows. W przypadku kupowania komputera na studia, który będzie służył nam do pracy i nauki, nie musimy przejmować się kartą graficzną, gdyż ta zwyczajnie nie będzie nam potrzebna. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na tym rynku, pozwoli nam to sporo zaoszczędzić lub po prostu przeznaczyć te środki na inne, wspomniane wcześniej aspekty.

Warto również pamiętać, że skupiając się na laptopie na studia, jednym z kluczowych aspektów jest waga samego urządzenia - to zwyczajnie nie może być zbyt ciężkie, żeby bezproblemowo można było nosić laptop w plecaku wraz z innymi niezbędnymi przedmiotami.

Źródło: Depositphotos

Jeszcze lżejszy i bardziej mobilny? Tablet to również niezłe rozwiązanie!

Tablet jest zdecydowanie bardziej poręczną opcją niż laptop. Dzięki niewielkim rozmiarom, takie urządzenie bez problemu zmieści się do każdego plecaka czy torebki i wpasuje się między książki czy zeszyty. Obecne tablety obsługują wszystkie najczęściej używane aplikacje (również te służące do rozrywki) oraz doskonale nadadzą się do przygotowywania notatek.

Jest to zatem rozwiązanie idealne dla studenta. Oczywiście w ramach większej wygody warto wziąć pod uwagę czy tablet, który zamierzamy kupić, jest kompatybilny z dodatkowymi klawiaturami oraz rysikami - jakkolwiek cyfrowa klawiatura nie byłaby wygodna, to fizycznych przycisków nic nie zastąpi. W kwestii rysika, pozwala to nie tylko na odręczne pisanie, ale przede wszystkim na szybkie tworzenie wykresów czy rysunków, które pomogą nam później zrozumieć dany temat.

Źródło: Depositphotos

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze tabletu? Przede wszystkim na ilość wbudowanej pamięci oraz przekątną ekranu. Optymalnym wyświetlaczem będzie +/- 10 cali, lecz jeśli potrzebujecie sprzętu na przykład do obsługi programów graficznych, większy ekran będzie miło widziany. W kwestii wbudowanej pamięci - jak w przypadku laptopów - im więcej, tym lepiej. Kluczową rolę odgrywa również system operacyjny, więc przed zakupem należy podjąć decyzję, czy jesteśmy zainteresowani urządzeniem z Androidem czy z iPadOS.

Rynek tabletów jest na szczęście na tyle bogaty i zróżnicowany pod względem specyfikacji oraz cen, że każdy bez problemu znajdzie coś odpowiedniego dla siebie - niezależnie od preferencji.

Niezbędne akcesorium każdego studenta. Dobre słuchawki to absolutna podstawa!

Podróż na uczelnię komunikacją miejską, zajęcie czymś głowy podczas przerw między zajęciami czy… nudny wykład? Bezprzewodowe słuchawki, które połączą się z laptopem, tabletem czy smartfonem są idealnym rozwiązaniem wszystkich tych problemów. Jeśli nie możecie się zdecydować, jaki model chcecie kupić, pomocny okaże się ranking słuchawek bezprzewodowych dousznych.

Podczas wyboru słuchawek jest mnóstwo aspektów, które powinniśmy brać pod uwagę. Jakość dźwięku, głębokość basu, czas pracy na baterii, obsługa ANC, czyli aktywnej redukcji hałasu czy sterowanie dotykiem lub głosem. Na szczęście opcji jest naprawdę mnóstwo - i to z każdej półki cenowej.

Źródło: Depositphotos

Po nauce należy się trochę relaksu. Soundbar to konieczność!

Cały dzień na uczelni potrafi być wyczerpujący - i świetnym pomysłem na zrelaksowanie się jest obejrzenie ulubionego filmu czy serialu. Żeby seanse były jeszcze bardziej ciekawe, a nasz dom zamienił się w prawdziwą salę kinową, potrzebny jest jeden, dodatkowy element.

Soundbary całkowicie odmieniają doznania z seansów. Do stworzenia własnego kina domowego nie potrzebujemy już wielu elementów rozstawionych po całym pokoju - wystarczy nam kompaktowy, mały i zgrabny soundbar. Odpowiednie nagłośnienie przyda się również do muzyki, co z pewnością okaże się doskonałe podczas studenckich imprez.

Oglądanie filmów, słuchanie muzyki, granie w gry wideo - wszystko to jest zwyczajnie dużo lepsze w momencie, w którym mamy odpowiednie nagłośnienie. Z tego względu soundbar jest na wagę złota.

Stock Image from Depositphotos

