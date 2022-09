DualSIM – czym jest i dlaczego przydaje się w smartfonach

Aby nasz telefon działał, mógł odbierać i wykonywać połączenia, przesyłać SMS’y czy, a może – przede wszystkim, łączyć się z internetem, potrzebna jest mu karta SIM. SIM to skrót od Subscriber Identification Module i w rzeczywistości jest to mikroprocesor, który przekazuje informacje o tym, kim jesteśmy do sieci. Na podstawie tych danych sieć jest w stanie nas zidentyfikować i określić, jaki pakiet nam przysługuje. Karty SIM są z nami już od niepamiętnych czasów i oczywiście przeszły sporą ewolucje, od rozmiarów karty kredytowej, przez „tradycyjną” kartę SIM, a następnie microSIM i nanoSIM, które były wymuszone przez fakt, że miejsce wewnątrz smartfona zaczęło być coraz bardziej towarem deficytowym. Niedawno na rynku zaczeły debiutować także telefony z tzw. eSIM, czyli technologią w której do identyfikacji właściciela nie jest potrzebna fizyczna karta, a cały proces odbywa się przez internet.To sprawiło, że znacznie popularniejsze stały się urządzenia z ta funkcją. Co to dualSIM ?

Czym jest i jak działa dualSIM?

Wraz z tym, jak zaczęliśmy coraz intensywniej korzystać z naszych urządzeń, zauważyliśmy, że posiadanie tylko jednej karty SIM w telefonie jest albo niewystarczające, albo też – zwyczajnie nieopłacalne. W specyficznych przypadkach posiadanie dwóch (albo więcej) SIMek okazuje się bardzo przydatne, dlatego klienci zaczęli naciskać na producentów, by taką funkcję do swoich smartfonów wprowadzili. Dziś większość (o ile nie wszystkie) nowe urządzenia posiadają funkcję dualSIM. Czasami drugą kartę możemy umieścić na dodatkowym miejscu na wysuwanej tacce, a czasemi kartę SIM możemy podmienić za kartę microSD. Oczywiście, boom na dualSIM najlepiej wykorzystują urządzenia działające na eSIM, ponieważ tam nie trzeba wygospodarowywać dodatkowego miejsca na kartę. Z tego też powodu sporo smartfonów, które dziś wypuszczane są na rynek korzysta właśnie z formatu nanoSIM+eSIM do realizacji usługi dualSIM.

Jeżeli chodzi o działanie dualSIM, to jest ono bardzo proste. Jeżeli do smartfona włożymy dwie karty, bądź też przypiszemy je przez internet, w ustawieniach urządzenia będziemy mogli przypisać im konkretne funkcje, jak chociażby to, kóra karta będzie wykorzystywana do połączeń telefonicznych, która do wysyłki wiadomości tekstowych, a która do przegądania internetu. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dowolnie zmieniać te ustawienia w trakcie oraz korzystać z obu kart na raz, np. odbierając połączenia z obu posiadanych numerów.

Do czego przydaje się dualSIM?

Zastosowań dla dwóch kart SIM w smartfonie jest wiele, więc pokrótce opowiem tylko o najważniejszych z nich. Po pierwsze, są sytuacje, gdy po prostu potrzebujemy jednocześnie korzystać z dwóch numerów telefonów, np. Prywatnego i służbowego. O ile wygodniej jest w takich momentach nie nosić ze sobą dwóch urządzeń (i pamiętać, by oba były naładowane i by zawsze były obok) tylko włożyć dwie karty SIM do jednego smartfona i zapomnieć o temacie? Dlatego też telefony dla firm to jeden z największych rynków dla dualSIM. Drugą kategorią są osoby sporo podróżujące pomiędzy różnymi krajami. Faktem jest, że usługi roamingowe się rozwijają, ale wciąż nie wszędzie każda sieć ma zasięg, a stawki bywają mocno wygórowane. Dlatego podróżując wciąż opłaca się kupić drugą SIMkę i używać, kiedy będziemy za granicą.

Opłaca się ją też mieć w momencie, w którym intensywnie korzystamy z telefonu. Zwłaszcza, jeżeli mamy smartfon z dostępem do sieci 5G. Oferty operatorów w większości wciąż zakładają limit danych, który przy pobieraniu dużych plików z wysoką prędkością łatwo przekroczyć. Dlatego też nierzadko trafia się sytuacja, w której użytkownicy posiadają na stałę jedną kartę SIM do dzwonienia i SMS’owania, a drugą – z tanim abonamentem na nielimitowany internet mobilny. Takie zestawienie paradoksalnie najczęściej wychodzi taniej niż podobne warunki u jednego operatora.

Jakie telefony z dualSIM?

Jak już wspomniałem, rozwój i popularność rozwiązania dualSIM sprawiła, że dziś raczej ciężko jest znaleźć smartfon, który nie posiada tej funkcjonalności, niż taki, który ją ma. Smartfony dualSIM znajdziemy na każdej półce cenowej, bez względu czy mówimy o urządzeniach za 5, 3 czy też tysiąc złotych. Ba, funkcje dualSIM możemy dziś znaleźć także chociażby w urządzeniach ze specjalnym przeznaczeniem, jak smartfony wzmacniane czy telefony dla seniora .

Zupełnie inną kwestią jest natomiast sytuacja z urządzeniami eSIM. Te nie są jeszcze tak popularne i dopiero od niedawna z eSIM możemy korzystać u wszystkich operatorów w naszym kraju. Dlatego też wciąż część producentów, szczególnie w przypadku urządzeń z niższej półki cenowej, nie kwapi się, żeby zainstalować w swoich smartfonach tę funkcjonalność. Dlatego te, zanim zdecydujemy się na wybór, warto upewnić się, że model, który mamy na oku, faktycznie pozwala na dodanie wirtualnej karty SIM. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie smartfony wspierają eSIM na naszym rynku, zachęcam do zapoznania się z naszą listą.

Czy dualSIM powoduje jakieś problemy?

Z funkcji dualSIM korzysta dziś masa osób i jakiekolwiek problemy jakie ta technologia miała podczas wdrażania dawno już odeszły w zapomnienie. Oczywiście, może się zdarzyć, że „coś pójdzie nie tak” i nasz smartfon przy dwóch kartach SIM nie będzie zachowywał się prawidłowo. Jednak w takim wypadku najczęściej powodem tego jest albo nasz błąd przy instalacji kart, albo też – problem z naszym modelem smartfona. Nie oznacza to jednak, że w takim wypadku nie da się nic zrobić. Jeżeli macie telefon z dualSIM i napotkacie problem, warto zapoznać się z poradnikiem, który podpowie, co zrobić, telefon nie czyta karty SIM .

Jak widzicie, dualSIM przydaje się zarówno jeżeli dużo podrózujemy, jak i kiedy jesteśmy w kraju i chcemy mniej płacić za internet, bądź też – nie chcemy nosić przy sobie zbędnych urządzeń. Jeżeli macie ochotę kupić smartfon z dualSIM/eSIM koniecznie sprawdźcie smartfony w RTV EURO AGD , gdzie znajdują się najnowsze modele urządzeń ze wszystkich półek cenowych.

Często korzystacie z dualSIMu?

Materiał powstał we współpracy z RTV EURO AGD.