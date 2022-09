iPhone 12 mini zniknął już ze sklepu Apple. Gdzie i za ile kupić teraz tego smartfona?

Wczoraj wieczorem pokazywałem Wam ceny iPhone 13 po premierze iPhone 14 w naszych elektromarketach, powoli znikają one ze sklepów z uwagi na różnice w cenach w porównaniu do sklepu Apple. Na przykład w przypadku iPhone 13 mini w Media Expert nie można już kupić najtańszej wersji na stronie, do odbioru jest jeszcze tylko w wybranych sklepach stacjonarnych.

Rok temu, po premierze iPhone 13, kiedy to okazało się, że nowy iPhone nie różni się zbytnio od iPhone 12, polecałem Wam zakup właśnie wersji iPhone 12 mini. Dziś, po dwóch latach od premiery tego modelu moja propozycja nie uległa zmianie.

Ceny iPhone Cena przed premierą iPhone 13 Cena po premierze iPhone 13 Różnica iPhone 12 64 GB 4 199,00 zł 3 599,00 zł 600,00 zł iPhone 12 128 GB 4 449,00 zł 3 849,00 zł 600,00 zł iPhone 12 256 GB 4 949,00 zł 4 349,00 zł 600,00 zł iPhone 12 mini 64 GB 3 599,00 zł 3 149,00 zł 450,00 zł iPhone 12 mini 128 GB 3 849,00 zł 3 399,00 zł 450,00 zł iPhone 12 mini 256 GB 4 349,00 zł 3 899,00 zł 450,00 zł

Swojego iPhone 12 mini kupiłem w kwietniu 2021 roku, korzystam z niego do dziś, żadnej ryski na ekranie czy obudowie, nie spowolnił ani trochę i myślę, że posłuży mi spokojnie jeszcze przez kolejny rok, dwa. Tak więc kupując go teraz, z pewnością zadowoleni będziecie z tego modelu jeszcze przez conajmniej dwa lata, z gwarancją aktualizacji do najnowszej wersji systemu w tym czasie - co tyle zresztą najczęściej wymieniamy swoje smartfony.

iPhone 12 mini nie jest już dostępny na stronach Apple, ale możemy go kupić jeszcze w niektórych elektromarketach czy u operatorów, czyli w oficjalnej dystrybucji. Gdzie i w jakich cenach? Nadmienię najpierw, iż w kwietniu 2021 roku kupowałem iPhone 12 mini 64 GB za nieco ponad 3 tys. zł, dziś kupicie go w niewiele niższej cenie lub... drożej.

Cena iPhone 12 mini w elektromarketach

W Media Expert najtańszą wersję iPhone 12 mini 64 GB kupicie obecnie za 2 949,00 zł lub 10 rat 0% po 294,90 zł, czyli dokładnie 200 zł taniej niż jeszcze do niedawana w sklepie Apple.

Z kolei w EURO RTV AGD kosztuje już 50 zł drożej, czyli 3 199,00 zł w gotówce lub w 6 ratach 0% po 533,17 zł.

Cena iPhone 12 mini u operatorów

Jeśli chodzi o operatorów, też ciężko już trafić na te modele. W Orange nie ma już iPhone 12 mini 64 GB w żadnym kolorze, z kolei wersję iPhone 12 mini 128 GB możecie kupić za 3 599,00 zł lub w 20 ratach 0% po 179,95 zł.

Natomiast w Play wersja iPhone 12 mini 64 GB dostępna jest w kolorze fioletowym i białym. Nie można go kupić na raty, jedynie za gotówkę - jeszcze w niedawnej cenie sklepowej Apple - 3 149,00 zł lub w abonamencie. Wersja iPhone mini 128 GB jest już niedostępna w każdym z kolorów.

Podobnie w Plusie, iPhone 12 mini nie jest dostępny w sprzedaży ratalnej, jedynie w abonamencie i w programie Plus WYMIANA. Za gotówkę kupicie jedynie wersję iPhone 12 mini 64 GB w kolorze białym za 3 336,00 zł.

Ostatni z operatorów - T-Mobile, wygląda na to, że wyprzedał wszystkie starsze modele iPhone. Dostępne są tylko dwa - iPhone SE (w abonamencie) i iPhone 12 128 GB (bez abonamentu). Ten ostatni model kupicie za 159,00 zł na start i 24 raty po 160 zł, co łącznie da nam 3 999,00 zł, czyli aktualny koszt w sklepie Apple za iPhone 13 mini 128 GB.

Cena iPhone 12 mini na Allegro

iPhone 12 mini możecie kupić też na Allegro, ale w przypadku cen poniżej 3 tys. zł, znajdziecie zwykle telefony zaliczane do kategorii - wyprzedażowe, powystawowe lub zwroty konsumenckie. Więc też musicie na to uważać, przy zakupie smartfonów Apple poza sklepami z oficjalną dystrybucją.