Komputer dla gracza - za ile uda się go zbudować?

Komputer dla gracza - czyli jaki? Taki, na którym bez trudu zagramy we wszystkie nowe gry, utrzymując wysoką ilość klatek na sekundę przy wysokich bądź bardzo wysokich detalach. Ile będzie nas kosztować zbudowanie takiego w lecie 2022 roku? Sprawdzimy to w niniejszym materiale.

Budowa komputera dla gracza, na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, wiązała się z bardzo wysokim wydatkiem. Z uwagi na kryzys na rynku podzespołów komputerowych, kiedy to brakowało kart graficznych, ceny zestawów poszybowały w górę. Obecnie, głównie za sprawą niższego zapotrzebowania na karty graficzne ze strony kopiących kryptowaluty, ich cena wraca do poziomu rekomendowanej przez producenta. Coraz częściej zdarzają się również promocje na karty graficzne, czyli coś, czego nie widzieliśmy przynajmniej od początku 2022 roku. W takich okolicznościach spróbujemy zbudować komputer dla gracza, który powinien posłużyć mu przynajmniej przez najbliższych kilka lat.

Oczywiście, trudno jest wróżyć z fusów, jednak nie należy spodziewać się, by w ciągu najbliższych kilku lat wymagania sprzętowe gier znacząco wzrosły. Patrząc po najpopularniejszych komponentach, jakie obecnie wykorzystują gracze, mocne zwiększenie wymagań mogłoby by się okazać dla producentów gier wręcz samobójstwem. Wysokie ceny komponentów, inflacja, wzrost kosztów życia to tylko niektóre z wielu powodów, dla których ci nie decydują się na modernizowanie swoich zestawów komputerowych. Do tego coraz częściej gracze, którzy dotychczas korzystali z komputerów PC, wybierają konsole. Dlaczego tak? Mimo wszystko koszt sprzętu jest tu zdecydowanie tańszy, niż w przypadku komputera stacjonarnego. Owszem, gry na konsole są droższe, jednak ich wyższa cena jest poniekąd rekompensowana atrakcyjnymi subskrypcjami, takimi jak Xbox Game Pass czy PlayStation Plus. Mimo wszystko zostańmy jednak przy starym, poczciwym blaszaku i spróbujmy tak dobrać komponenty, by zbudować wydajną maszynę, ale jednocześnie nie przepłacić.

Komputer dla gracza, czyli jaki?

Czego tak właściwie powinniśmy oczekiwać od komputera dla gracza? Czym powinien się charakteryzować? Opinii jest tyle, ile graczy. Cóż, jeden nazwie komputerem dla gracza maszynę, która pozwoli wyłącznie na uruchomienie starszych, klasycznych gier, chociażby dlatego, że w nowsze po prostu nie gra. Z kolei inny uznać może, że nie wyobraża sobie komputera gamingowego bez kary graficznej pokroju GeForce'a RTX 3080, pozwalającej na płynną rozgrywkę w rozdzielczości 4K.

W niniejszym materiale spróbujemy wypośrodkować te stanowiska i zbudować zestaw komputerowy za rozsądną cenę. Owszem, nie będzie to absolutny król wydajności, którego cena z pewnością przekroczyłaby 10 tysięcy złotych, ale również nie będziemy eksperymentować z podzespołami poprzedniej generacji. Karta graficzna bez ray tracingu? Ani ten, ani żaden podobny eksperyment nie przejdzie. Budujemy z najnowszych, możliwie jak najwydajniejszych podzespołów, uważnie zwracając uwagę na cenę i oferowaną wydajność. Cel? Zmieścić się w kwocie 5000 złotych, nie oszczędzając na żadnym komponencie. Jakie zatem przyjęliśmy założenia do budowanego zestawu? Na jego wyposażeniu musiał znaleźć się procesor Intel Core bądź AMD Ryzen najnowszej generacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3000, dysk SSD o pojemności 1 TB, 16 GB pamięci RAM, zasilacz z zapasem mocy i obudowa z podświetleniem ARGB. Skąd pomysł na podświetlenie? To komputer gamingowy, w którym podświetlenie powoli staje się standardem, dlatego nie chcieliśmy nikomu odbierać efektów wizualnych. Zdecydowaliśmy się również na zastosowanie nieco wydajniejszego chłodzenia procesora niż to, które zostało do niego dołączone przez producenta. Postawiliśmy na ten krok z uwagi na chęć utrzymania wyższej kultury pracy zestawu, ale też przez wzgląd na... podświetlenie ARGB. Kolorystyczny akcent wewnątrz obudowy to miły dodatek wizualny, zwłaszcza, że zdecydowaliśmy się na obudowę z przeszklonym panelem bocznym.

Komputer gamingowy za 5000 złotych - wybieramy podzespoły

Budowę komputera dla gracza, którego cena nie powinna przekroczyć 5000 złotych, rozpoczniemy od procesora. Z uwagi na przyjęte założenie, jakim było składanie komputera na najnowszych dostępnych komponentach, postawiliśmy na procesor Intel Core i5 12. generacji, a konkretnie Intel Core i5-12400F. to bardzo wydajna, sześciordzeniowa i dwunastowątkowa konstrukcja, wykonana w procesie technologicznym 10 nm. To właśnie ten procesor, podobnie jak jego poprzednia generacja, jest obecnie układem wybieranym przez graczy zdecydowanie najchętniej. Jego moc jest w zupełności wystarczająca, by nie stanowił wąskiego gardła dla wybranej przez nas karty graficznej. Obecny koszt tego procesora to około 900 złotych.

Najważniejszym elementem zestawu komputerowego dla gracza jest karta graficzna. W naszym przypadku zdecydowaliśmy się na wybór układu, który zaoferuje wydajność w zupełności wystarczającą do uruchomienia praktycznie wszystkich tytułów, jakie kiedykolwiek ukazały się na platformie PC, w rozdzielczości Full HD. Z uwagi na stosunek ceny do wydajności, na wyposażeniu komputera znalazła się karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle 12GB OC 2.0 LHR. Jej koszt, w dniu tworzenia niniejszej publikacji, to około 205o złotych. Owszem, długo zastanawialiśmy się nad tym, czy w jej miejsce nie umieścić alternatywnego, nieco wydajniejszego rozwiązania ze stajni AMD - Radeon RX 6600 XT, jednak z uwagi na lepsze wsparcie dla ray tracingu i większą popularność DLSS, pozostaliśmy przy Zielonych. Liczy się dla Ciebie wyłącznie wydajność? Śmiało, sięgnij po kartę AMD.

Rolę magazynu na dane pełni dysk SSD Samsung 980 o pojemności 1 TB, imponujący wynikami w zakresie szybkości odczytu i zapisu danych. To, swoją drogą, jeden z najczęściej wybieranych dysków niezależnie od tego, czy budowany jest komputer dla gracza, czy dla profesjonalisty, który liczy na wydajność w programach, w których pracuje na co dzień. Jego koszt to obecnie około 500 złotych.

Ostatnim komponentem odpowiedzialnym za wydajność zestawu jest pamięć RAM. Standardowo zdecydowaliśmy się na 16 GB pamięci DDR4, podzielonej na dwie kości o pojemności 8 GB każda. Pamięci pracują z częstotliwością 3200 MHz. Do naszego zestawu wybraliśmy model Kingston Fury Beast z uwagi na korzystną cenę, poniżej 300 złotych.

Komponenty komputera dla gracza, którego cena nie przekroczy 500 złotych, osadziliśmy na płycie głównej Gigabyte B660M DS3H DDR4, której koszt to obecnie nieco ponad 500 złotych. Dlaczego akurat ta płyta główna? Ponownie zdecydował stosunek ceny do jakości - trudno o lepszy model kompatybilny z najnowszą podstawką Intela, który kosztowałby mniej. Z resztą, jej popularność mówi sama za siebie - to wśród graczy zdecydowany numer jeden do komputerów z procesorem Intel Core 12. generacji.

Pozostałe podzespoły wybrane do budowy naszego komputera gamingowego pochodzą z oferty polskiego producenta, SilentiumPC. Obudowa to SilentiumPC Signum SG1V EVO TG ARGB, kosztująca około 350 złotych. Naturalnie, jej koszt można znacząco obniżyć, decydując się na wariant bez podświetlenia ARGB. Za utrzymanie niskiej temperatury procesora odpowiada chłodzenie SilentiumPC Fera 5 ARGB, kosztujące około 150 złotych, a zasilacz to SilentiumPC Vero L3 Bronze 700W (około 300 złotych).

Zestawienie kosztów

Rzućmy okiem na to, jak finalnie prezentuje się zestawienie kosztów naszego komputera. Ceny pochodzą z jednego z największych sklepów komputerowych w Polsce, a data budowy zestawu to 28 czerwca. Oto ile dokładnie musielibyśmy zapłacić decydując się na zakup wszystkich komponentów w tym samym sklepie:

Procesor : Intel Core i5-12400F - 909 złotych

: Intel Core i5-12400F - 909 złotych Karta graficzna : Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle 12 GB OC 2.0 LHR - 2049 złotych

: Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle 12 GB OC 2.0 LHR - 2049 złotych Dysk SSD : Samsung 980 1 TB - 499 złotych

: Samsung 980 1 TB - 499 złotych Pamięć RAM : Kingston Fury Beast 16 GB 3200 MHz - 299 złotych

: Kingston Fury Beast 16 GB 3200 MHz - 299 złotych Płyta główna : Gigabyte B660M DS3H DDR4 - 539 złotych

: Gigabyte B660M DS3H DDR4 - 539 złotych Obudowa : SilentiumPC Signum SG1V EVO TG ARGB - 359 złotych

: SilentiumPC Signum SG1V EVO TG ARGB - 359 złotych Zasilacz : SilentiumPC Vero L3 Bronze 700W - 289 złotych

: SilentiumPC Vero L3 Bronze 700W - 289 złotych Chłodzenie procesora: SilentiumPC Fera 5 ARGB - 159 złotych

Łączny koszt zestawu, na dzień 28 czerwca 2022 roku, to 5102 złote. Owszem, delikatnie przekroczyliśmy budżet, jednak mając na uwadze zmienność cen w czasie, a także to, że przekroczenie jest minimalne, taka różnica z pewnością nie jest odczuwalna. Poza tym, nawet biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące ceny, można zmieścić się w założonym budżecie poprzez rezygnację z podświetlenia ARGB albo zmianę dysku SSD na nieco tańszy, o niższych osiągach.

Na co pozwoli taki komputer?

Powyższy zestaw złożyliśmy jedynie wirtualnie, dlatego w tym miejscu nie pojawią się jego rzeczywiste osiągi w testach syntetycznych i poszczególnych grach komputerowych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by znaleźć je na innej stronie internetowej bądź w serwisie YouTube - zestawienie procesora Intel Core i5-12400F z kartą graficzną GeForce RTX 3060 to obecnie jedno z najpopularniejszych, dlatego źródeł informacji z pewnością nie brakuje. Ze swojej strony dodamy jedynie, że jest to zestaw pozwalający na komfortową pracę praktycznie we wszystkich, nawet bardziej wymagających programach, a także na bezproblemowe, wygodne granie w rozdzielczości Full HD w absolutną większość tytułów na rynku.

Jaką kwotę trzeba przygotować, by w lecie 2022 roku zbudować komputer dla gracza? Budżet 5000 złotych wydaje się optymalny.