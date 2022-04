Badania obejmowały cały 2021 rok. W badaniach brane pod uwagę były takie obszary jak umiejętności korzystania z informacji i danych, umiejętności komunikacji i współpracy, umiejętności tworzenia treści cyfrowych, umiejętności bezpieczeństwa i umiejętności rozwiązywania problemów.

W 2021 roku odsetek osób w wieku od 16 do 74 lat, które posiadały przynajmniej podstawowe ogólne umiejętności cyfrowe, był najwyższy w Holandii i Finlandii - te kraje mogą pochwalić się wynikiem na poziomie 79%. Podium zamyka Irlandia z wynikiem 70%.

Źródło: Eurostat

Najgorzej w całej statystyce wypadła Rumunia z wynikiem 28%. Drugie miejsce od końca zajęła Bułgaria z 31%, a najgorszą trójkę zamyka Polska z wynikiem na poziomie 43%. Jest to wynik nieporównywalnie gorszy do krajów królujących w tym zestawieniu i z pewnością nie jest to dla nas powód do dumy, a znak, że należy się poprawić w tej dziedzinie.

Na stronie Eurostat możemy znaleźć informację, że wskaźniki umiejętności cyfrowych to niektóre z kluczowych wskaźników wydajności w kontekście Dekady Cyfrowej, która określa wizję Unii Europejskiej dotyczącą transformacji cyfrowej. Ogólny plan jest taki, aby do 2030 roku 80% obywateli Unii Europejskiej w wieku od 16 do 74 lat posiadało przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. W tym roku ogólny wskaźnik wynosił 54%, co nie jest zadowalającą statystyką - na podniesienie wyniku o 26% jest jeszcze 8 lat.

Czasu zatem jeszcze trochę jest. Miejmy zatem nadzieję, że cel Unii Europejskiej uda się osiągnąć - gdyż podstawowe umiejętności w tej dziedzinie to jak najbardziej pozytywna rzecz. Pozostaje również liczyć na to, że Polska w badaniach na koniec bieżącego roku wypadnie bardziej korzystnie niż w 2021. Tak kiepski wynik w Polsce może być spowodowany znaczną różnicą w dziedzinie znajomości technologii na wsiach i w dużych miastach.

Źródło: Eurostat

Obrazek wyróżniający: Glenn Carstens-Peters dla Unsplash