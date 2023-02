Wybory parlamentarne w Polsce coraz bliżej, widać to też już nawet na TiToku, gdzie to partia rządząca postanowiła od dziś zaistnieć. Prawdopodobnie medium to będzie służyło za kanał przekazu dla młodych.

Trudno przypuszczać, by był to jakiś inny powód zwłaszcza, że w pierwszym filmiku na nowym kanale PiS na TiKToku przemówił nie kto inny jak szef kampanii PiS - Tomasz Poręba.

Swoją przemowę do użytkowników serwisu TikTok, Przemysław Poręba rozpoczyna (jak żeby inaczej?) od przypomnienia młodym rodakom, co poprzedni obóz rządzący w latach 2007 - 2015 zgotował, kiedy to ich rówieśnicy musieli pracować na umowach śmieciowych, ewentualnie wyjechać na zmywak do Londynu.



Później bohater pierwszego filmiku na kanale PiS na TikTok, tłumaczy powód pojawienia się na tej platformie - przekonuje tu widzów, iż media społecznościowe zalane są radykalnym antypisowskim przekazem, który wynika z niezrozumienia tego, co partia rządząca robi. Dziwi to rządzących w kontekście tego, iż od 2014 roku partia ta wygrywa kolejne wybory samorządowe, parlamentarne, prezydenckie czy europejskich, dzięki temu, że realizuje wszystkie obietnice - wymieniane jest tu 500+, 300+, obniżenie wieku emerytalnego czy zerowa stawka PIT dla młodych do 26 roku życia.

Tak wiec, PiS chce wykorzystać TikTok do zmiany postrzegania młodych ludzi ich poczynań, które podobną są przekrzywiane i wtłaczane im do głów, a co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Oczywiście to tylko transkrypcja tego nagrania, byście nie musieli tego sami odtwarzać - osobiście sam nie wiem czy ma coś wspólnego z jakąkolwiek rzeczywistością. Jeśli jednak chcecie to zobaczyć, filmik ten znajdziecie pod tym linkiem.

Stock Image from Depositphotos.