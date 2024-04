To jeszcze nie koniec przygód Luthera. Aktor o przyszłości serii

To jeszcze nie koniec przygód Luthera. Aktor wcielający się w główną postać mówi wprost, że szanse na kolejne perypetie są bardzo duże.

Luther z dnia na dzień stał się ulubieńcem publiczności. Przygody detektywa to światowej klasy hit, który po kilku sezonach serialu doczekał się w ubiegłym roku pełnometrażowej produkcji kinowej zatytułowanej Luther: Zmrok (oryg. Luther: The Fallen Sun). Wielu fanów bohatera wyrażało swoje nadzieje na temat kolejnych filmowych przygód bohatera. I choć oficjalnie niczego jeszcze nie zapowiedziano, to wcielający się w tytułową rolę Idris Elba daje spore nadzieje na kolejne perypetie bohatera.

Idris Elba o powrocie Luthera: szanse są duże

Bez większego owijania w bawełnę, ale też bez żadnych specjalnych deklaracji gdzie, kiedy i o czym. Idris Elba w rozmowie z redakcją serwisu Collider przyznał, że są bardzo duże szanse na powrót — choć póki co niczego jeszcze oficjalnie ogłosić nie może.

Szanse są duże. Szanse są bardzo duże. Nie chcę robić żadnych specjalnych ogłoszeń, ale wygląda to dobrze dla starego Johnny'ego Boya.

Film czy serial? Opcji nie brakuje

Przygody Luthera poznaliśmy w formie serialowej, później doczekaliśmy się filmu. Skoro Idris Elba wspomina o dużych szansach na kolejne przygody pojawia się automatycznie wiele pytań o przyszłość marki. Czy doczekamy się powrotu do korzeni, czy może kolejnym razem także czekać będzie na nas filmowa przygoda? Pytań jest wiele, odpowiedzi na tę chwilę — brak. Nie ma jeszcze żadnych dat ani deklaracji z nimi związanych, ale wszyscy fani marki mają powody do zadowolenia. Bowiem pewnym jest, że twórcy marki nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.