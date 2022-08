Zapisywanie do Kolekcji bezpośrednio w wynikach wyszukiwania Google

W dobie przeładowania informacjami odpowiednie zarządzanie treściami po które sięgamy jest na wagę złota. Nawet robiąc research na interesujący nas temat - czasem nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkiego tu, już, natychmiast — a przez odrywanie się od jednego zadań, wielu regularnie decyduje się skorzystać z pomocy aplikacji które pozwolą im łatwo to wszystko ogarnąć. Ale producenci przeglądarek postanowili już nie dawać więcej forów innym rynkowym graczom, dlatego opcje do przeczytania na później czy bardziej zaawansowane zakładki stały się integralną częścią ich produktów. Google ubiegłej jesieni również namieszało w temacie wbudowanych w ich wyszukiwarkę kolekcji, by korzystało się z nich łatwiej niż kiedykolwiek. A teraz sprawia, że korzystanie z niego stanie się jeszcze łatwiejsze i bardziej intuicyjne.

Zapisywanie do kolekcji jednym kliknięciem z poziomu wyników wyszukiwania także w przeglądarce

Zapisywanie treści dotychczas było najłatwiejsze z bezpośrednio z aplikacji Google. Teraz znane stamtąd opcje przenosi także do innych mobilnych wyszukiwarek. I jak informuje ekipa 9t05Google, u nich nowe opcje dodawania do kolekcji są już dostępne w mobilnej wersji przeglądarki. I choć u mnie funkcje te wciąż są niedostępne ani na Androidzie, ani na iOS, to najwyraźniej jest to kwestia najbliższych tygodni — i Google jak zwykle wprowadza je falami użytkownikom z całego światła. Teraz także w przeglądarce internetowej wyniki wyszukiwania obok wielokropka z menu oferuje także charakterystyczną ikonkę pozwalającą jednym kliknięciem dodać stronę do kolekcji. Korzystając z niej wybieramy do której z kolekcji ma zostać dołączony link... i gotowe!

Źródło: 9to5Mac.com

Do tworzonych w ten sposób kolekcji użytkownicy będą mieć łatwy dostęp ze wszystkich wspieranych urządzeń i aplikacji — a same kolekcje dostępne są właściwie wszędzie tam, gdzie jesteśmy zalogowani naszym kontem Google.