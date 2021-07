Kolejny rekordowy kwartał Tesli i sprytne omijanie problemu procesorów

Rekordy produkcji i dostaw

Zanim jednak napiszę dlaczego hejterzy Tesli się mylą, przeanalizujmy suche liczby. W drugim kwartale produkcja firmy wyniosła 206 tys. sztuk wszystkich modeli, co oznacza wzrost w porównaniu do Q2 2020 o 151%. Kluczowe dla wyniku finansowego firmy Modele 3 i Y wyprodukowano w ilości 204 tys. (wzrost o 169%).

Produkcja modeli X i S spadła o 63% i wyniosła 2340 szt. Ten ostatni spadek wynika jednak nie z braku popytu, a przygotowywania ulepszonych wersji tych samochodów, które w kwartale poprzedzającym w ogóle nie były produkowane. Prawdopodobnie po rozkręceniu produkcji Tesli S Plaid, którego pierwsze egzemplarze zaczynają trafiać do klientów, dostawy tych samochodów powrócą na poprzednie poziomy.

Dostawy wyglądają podobnie jak produkcja, co oznacza, że samochody Tesli ciągle nie zalegają na placach, na co wielu krytyków firmy ma ciągle nadzieję. Firma dostarczyła klientom 201 tys. samochodów (wzrost o 121%) z czego 199 tys. to mniejsze modele (wzrost o 148%).

Warto też odnotować solidne wzrosty w pozostałych działach Tesli, szczególnie dobrze wyglądają wyniki dachów, których sprzedano (licząc w MWh) o 215% więcej i magazynów energii, których wzrost wyniósł 204%.

Rekordowe finanse

Te liczby w dolarach przekładają się następująco:

– przychód firmy: 11,9 mld dolarów (wzrost 98% w stosunku do Q2 2020)

– przychód części motoryzacyjnej: 10,2 mld

– Marża brutto części samochodowej wyniosła odpowiednio 28,4% i 2,8 mld

– EBITDA to 2,4 mld dolarów (wzrost 106%)

– Wolne przepływy pieniężne (FCF) wzrosły do 619 mln (+48%)

Jako ciekawostkę można dodać, że firma ogłosiła, że w związku ze spadkiem wartości Bitcoina jej dochód został pomniejszony o 23 mln dolarów. Należy jednak pamiętać, że firma traktuje bitcoiny od strony księgowej jako środki niewyceniane w dolarach. Ich wpływ na bilans firmy odnotowuje się tylko w przypadku operacji ich zakupu / sprzedaży. Jak ostatecznie firma wyjdzie na tej inwestycji, przekonamy się pewnie dopiero za parę lat.

Elastyczność

Bardzo ciekawą informacją jest sposób, w jaki Tesla radzi sobie z niedoborami półprzewodników, które regularnie zatrzymują produkcję w wielu firmach branży motoryzacyjnej. Firma Muska wykazała się tu typową dla siebie elastycznością i przygotowuje swoje sterowniki oraz oprogramowanie w wersji na inne rodzaje procesorów. Według wspomnianego raportu obecnie opracowano lub pracuje się nad 19 wariantami kontrolerów do samochodów Tesli.

Fabryki

Firma poinformowała, że jej chińska fabryka doświadczyła tylko drobnych zaburzeń związanych z niewydolnością łańcucha dostawców. Fabryka rozpoczęła w tym kwartale produkcję bazowego Modelu Y na rynek chiński, a w związku z ogromnym popytem w Stanach przygotowano ją też do roli huba eksportowego.

O fabryce pod Berlinem szczegółów, poza ogólnikami, nie podano. Zaznaczono jedynie, że robią, co mogą, żeby jak najszybciej ją ukończyć, ponieważ popyt na mniejsze Tesle w Europie wielokrotnie przekracza możliwości eksportowe innych fabryk firmy. W Gigafactory Teksas w części działów rozpoczęto procedury odbiorcze. Co ważne, coraz bliżej jest do rozkręcenia produkcji nowych ogniw bateryjnych w fabryce w kalifornijskim Kato. Firma spodziewa się, że w najbliższych latach produkcja samochodów będzie rosła średnio o 50% rocznie.

Nie widać zagrożeń

Wszystkim hejterom Tesli trzeba więc uświadomić, że na dziś, na horyzoncie nie widać dla tej firmy żadnych zagrożeń. Rynek samochodów typu BEV rośnie znacznie szybciej, niż Tesla jest w stanie skalować swoją produkcję (mimo, że robi to imponującym tempie). Za rogiem czają się Cybertruck i Semi, które są skazane na sukces. Dodtkowo decyzje kolejnych rządów, skracające czas pozostały do śmierci silnika spalinowego, jeszcze ten rynek poszerzą. Znajdzie się na nim więc bez problemu miejsce dla lidera jakim jest Tesla, starych motoryzacyjnych wyjadaczy w typie VW i dla nowych graczy typu Rivian.

Źródło: Tesla