Tesla Model 3 bije BMW3

Tesla osiągnęła w pierwszym kwartale 2021 roku aż 10,4 mld USD przychodów, czyli tylko około 300 mln USD mniej niż w poprzednim, rekordowym 4. kwartale 2020 roku i blisko dwukrotnie więcej niż analogicznym okresie roku poprzedniego. Co więcej osiągnęła to przy zerowej produkcji najdroższych modeli – S i X, które przeszły lifting, ale zmiany na liniach produkcyjnych w fabryce we Fremont nadal trwają. Pierwsze egzemplarze Modelu S powinny powstać w już wkrótce, a dostawy planowane są na czerwiec. Na nowy Model X trzeba będzie poczekać prawdopodobnie aż do października. Świetnie sprzedaje się nadal za to Model 3 i Y, w pierwszych trzech miesiącach roku wyprodukowano ich ponad 180 000, a do klientów dostarczono niespełna 183 000 pojazdów. Duży w tym udział ma fabryka w Szanghaju, która cały czas zwiększa swoje zdolności produkcyjne oceniane obecnie na 450 000 sztuk rocznie.