Duże serialowe hity HBO trafią na Netflix! Znamy tytuły!

Wygląda na to, że seriale HBO rzeczywiście trafią na Netfliksa. Umowa pomiędzy firmami ma dotyczyć pięciu tytułów, pierwszym z nich ma być serial "Niepewne", ale kolejne produkcje to prawdziwe hity HBO, jak np. "Kompania braci".

Jakie seriale HBO trafią na Netflix?

Szefostwo Warner Bros. Discovery jest gotowe na dzielenie się swoimi treściami z największymi rywalami w przestrzeni streamingowej, a dowodem na to będzie umowa, do której ma dojść pomiędzy WBD a Netfliksem. Według serwisu Deadline oprócz "Niepewnych" to oferty Netfliksa także takie hity, jak „Sześć stóp pod ziemią”, „Gracze”, „Pacyfik” oraz „Kompania braci”. Ten ostatni, to jeden z najlepiej ocenianych tytułów w portfolio HBO i HBO Max, a pozostałe są co najmniej dobrymi, jeśli bardzo mocnymi atutami w katalogu Warner Bros. Discovery.

Dlaczego HBO sprzedaje seriale Netfliksowi?

Z tego powodu decyzja o podzieleniu się nimi z Netfliksem może wyglądać na szaloną, ale z perspektywy biznesowej jest to bardzo dobra informacja dla firmy Zaslava. Taki kontrakt oznacza konkretne i zapewne niemałe, a co najważniejsze gwarantowane pieniądze dla WBD, podczas gdy obecność tych produkcji w ofercie (HBO) Max wcale nie musi przekładać się na pewne wpływy. Pomimo sprzeciwu pracowników HBO, do którego miało dojść wewnątrz firmy, zarząd podjął decyzję o umowie z Netfliksem.

Niektórzy subskrybenci (HBO) Max mogą być zainteresowani nadrobieniem wspomnianych klasyków oraz kilku nowszych tytułów, ale można śmiało przypuszczać, że statystyki oglądalności były jasnym komunikatem dla decydentów: nawet największe hity stacji nie gwarantują wierności abonentów, których niezadowalająca liczba nie była w stanie pokryć kosztów funkcjonowania serwisu i nie generowała odpowiednich zysków.

Czy i kiedy seriale HBO będą na Netfliksie w Polsce?

Nie wiemy, czy i kiedy wymienione seriale trafią do Netfliksa na wszystkich rynkach - jak na razie tylko "Niepewne" jet dostępny w USA dla subskrybentów giganta streamingowego. Pojawiły się jednak wzmianki, że "Czysta krew" ma być dystrybuowana międzynarodowo na Netfliksie, a każdy tytuł objęty jest kontraktem na wyłączność dla Netfliksa. Oznacza to, że WBD nie odsprzeda praw do pokazywania tych seriali nikomu innemu, ale jednocześnie pozostają one dostępne na ich własnej platformie (HBO) Max.