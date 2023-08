HBO Max - nowości. Długa lista premier na drugą połowę sierpnia

Prawdopodobnie największą nowością sierpnia będzie debiut "Flasha" na HBO Max. Film dość szybko wycofano z kin i naprawdę prędko skierowano do debiutu online. Od pewnego czasu można go wypożyczać i kupować w sklepach VOD jak Apple TV/iTunes, ale już niebawem będzie dostępny w ramach abonamentu HBO Max. Film skupia się na najszybszy człowieku na Ziemi, który w celu uratowania przed śmiercią swojej mamy wraca w czasie. To przynosi katastrofalne skutki dla wielu wymiarów, a z pomocą uratowania świata przychodzą mu Batman Michaela Keatona i Supergirl. Pod koniec miesiąca zadebiutuje film biograficzny "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" opowiadający o popularnej i niezwykle utalentowanej piosenkarce.

HBO Max nowości sierpień 2023 - co obejrzeć?

Na platformie pojawią się też filmy "Ghostbusters: pogromcy duchów" oraz "1000 lat po Ziemi". Dla najmłodszych (i nie tylko) ciekawie zapowiada się premiera animacji "Piksele". Za tajemniczym tytułem "UFO" kryje się film, w którym student uważa, że miał osobliwe spotkanie z niezidentyfikowanym obiektem latającym (UFO) i postanawia skorzystać ze swoich umiejętności matematycznych, aby dokładnie zbadać tajemnicze wydarzenia, które miały miejsce na kilku różnych lotniskach. Dodany zostanie także nowy film animowany DC "Batman i Superman: Bitwa supersynów", gdzie jedenastoletni Jonathan Kent oraz Damian Wayne postanawiają współpracować, aby uratować świat oraz swoich bliskich przed niebezpieczeństwem.

Wśród seriali nadchodzą nowe odcinki takich tytułów, jak 4. sezon "Harley Quinn", 2. sezon "Lakers: Dynastia zwycięzców" i 4. sezon "Cudotwórców". Fani "Co robimy w ukryciu" na pewno czekają na kolejne epizody 4. sezonu i 7. sezon "Billions". Pełną listę nowości na HBO Max w drugiej połowie sierpnia znajdziecie poniżej. Dostępna jest też lista premier dzień po dniu, gdzie znajdziecie daty debiutu nowych odcinków oglądanych przez Was seriali.

HBO Max nowości sierpień 2023 - lista

Programy i seriale:

Moja magiczna szafa (My Magic Closet) - Życie brazylijskiej nastolatki koreańskiego pochodzenia wywraca się do góry nogami, kiedy znajduje przejście do pokoju popularnego zespołu K-Pop.

Wybrane filmy:

Przyjaźń czy kochanie? (Love & Friendship) - Pełna intryg i ciętego humoru historia ponętnej wdowy, która snuje ambitne matrymonialne plany.

Dokumenty:

Liceum BS (BS High) - Film dokumentalny HBO o skandalu związanym z drużyną piłkarską z liceum Bishop Sycamore, który doprowadził do wybuchu śledztwa.

(BS High) - Film dokumentalny HBO o skandalu związanym z drużyną piłkarską z liceum Bishop Sycamore, który doprowadził do wybuchu śledztwa. Tenis dla zaawansowanych (Silver Servers) - Historia czterech tenisistów w wieku 80 i 90 lat, którzy przygotowują się do Mistrzostw Świata Seniorów Międzynarodowej Federacji Tenisowej.

Sierpniowe nowości w HBO Max dzień po dniu (16 - 31 sierpnia)