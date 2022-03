Datathon #OtwarteDane ruszyła kolejna edycja - Programujcie w dobrej sprawie!

Ruszyła rejestracja do kolejnej edycji maratonu programowania, który realizuje Kancelaria Premiera. Uczestnicy Datathonu #OtwarteDane będą w tym roku projektować prototypy aplikacji m.in. dla przyjeżdżających do Polski mieszkańców Ukrainy. W puli nagród ponad 60 000 zł oraz prestiżowe staże w NASK.

Datathon #OtwarteDane jest wydarzeniem skierowanym do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Open Data - czyli otwartych danych, do których dostęp ma każdy. Dane udostępniamy w portalu dane.gov.pl. To potężna baza, w której odnajdziemy w pełni sortowalne, aktualne dane dotyczące wielu dziedzin: od transportu, przez dane o finansach i administracji publicznej, środowiska, do informacji o wydarzeniach kulturowych, edukacji, czy zdrowiu.

Wyjątkowe zadanie

Tegoroczna edycja Datathonu #OtwarteDane to odpowiedź na aktualne wyzwania. Zadaniem będzie stworzenie aplikacji, która rozwiąże bieżące problemy społeczne, w tym np. pomoże uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy znaleźć pracę, czy miejsce do życia i godnego, samodzielnego funkcjonowania w Polsce. Stwórzcie prototypy aplikacji z otwartych danych z portalu dane.gov.pl. Wykorzystajcie przynajmniej jedno z API, które udostępnili tam partnerzy wydarzenia. Skorzystajcie z wiedzy i doświadczenia ekspertów i mentorów. Szczegóły wyzwania poznacie na miejscu.

O czym należy pamiętać

Na początek potrzebujecie zespołu- 3-5 osób i pomysłu na aplikację. Wejdźcie na stronę www.hackathon.gov.pl, by poznać szczegóły wydarzenia. Następnie zarejestrujcie się i zachowajcie potwierdzenie udziału. Datathon #OtwarteDane odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. Startujemy 2 kwietnia 2022 r. i tworzymy nieprzerwanie przez 24h. Po prezentacji prac jury wybierze najlepszych w każdej kategorii.

Kategorie

Nagrody przyznamy w trzech kategoriach: za wykorzystanie API do baz: TREZOR 3.0 Ministerstwa Finansów, Dziedzinowych Baz Wiedzy Głównego Urzędu Statystycznego i Rejestrów publicznych w Turystyce Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowo zawalczycie o prestiżowe staże w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

System TREZOR 3.0 to baza Ministerstwa Finansów, która powstała, aby usprawnić zarządzanie budżetem państwa. Weryfikuje ponoszone wydatki z planami finansowymi jednostek budżetowych. Poznajcie API do TREZOR 3.0 Ministerstwa Finansów.

API do Rejestrów publicznych w Turystyce to m.in. informacje o usługach działających w Polsce obiektów turystycznych, w tym: pensjonatów, kempingów, domków, schronisk, moteli i hoteli, usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz uprawnieniach nadanych przewodnikom górskim i obiektom hotelarskim. API do Rejestrów Publicznych w Turystyceudostępniło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dziedzinowe Bazy Wiedzy, które otworzył przez API Główny Urząd Statystyczny, to bieżące wskaźniki koniunktury, wyniki finansowe poszczególnych branż, czy informacje o sytuacji na rynku pracy w czasie pandemii COVID-19. Poznacie ponad to, perspektywy zatrudnienia w danej grupie wieku, a nawet porównacie wyniki z wynikami firm w sąsiadujących regionach. API do Dziedzinowych Baz Wiedzyznajdziecie na portalu dane.gov.pl.

Jak się przygotować

Przed Datathonem warto przyjrzeć się również innym otwartym danym, w tym udostępnionym przez API w portalu dane.gov.pl. Datathon #OtwarteDane jest realizowany w ramach projektu „Otwarte dane plus” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Chcecie dowiedzieć się więcej na temat wydarzenia? Śledźcie nasze social media, gdzie informujemy o przygotowaniach i przebiegu Datathonu #DaneOtwarte:

FB: @danegovpl

Twitter: @hackathongovpl