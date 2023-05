System z wielką luką zagraża społeczeństwu?

Ok, wstęp pewnie brzmi mega dramatycznie, ale chodziło o to, żebyście czytali dalej. Skoro jesteście tutaj, to znaczy, że się udało. Już wyjaśniamy o co chodziło nam we wstępie. Patrząc przez okno, w drodze do pracy, można odnieść wrażenie, że każdy ma smartfona, dostęp do internetu, nauki, dzieciaki chodzą na korepetycje, a Pythona uczą już w podstawówce. Otóż nie do końca jest tak kolorowo, wiedzą o tym dobrze w projekcie Hakersi, realizowanym przez Fundację Sarigato z Krakowa.

Iwona Duda, prezeska Fundacji:

Jak pokazują badania, aż 80% wychowanków domów dziecka, po osiągnięciu pełnoletności, ostatecznie kończy w patologicznym środowisku, z którego uciekało. To nie jest ich wybór. Rodziny zastępcze, domy dziecka lub świetlice środowiskowe nie zawsze są w stanie zapewnić im odpowiednie wsparcie. Zdarza się, że dzieciaki w szkołach łapią tyły, ale nie mają możliwości pójść na korepetycje. Nie mają jak nabyć kompetencji cyfrowych, które są niezbędne do znalezienia pracy. To wszystko także powoduje u nich problemy integracyjne. Ostatecznie porzucone przez system, poddają się i schodzą na margines społeczny…

I tutaj wkraczają Hakersi, którzy potrzebują Waszej pomocy. Żeby przełamać statystykę, fundacja postanowiła “coś zrobić”. Zapewniają sprzęt do nauki, pozyskując laptopy od zaprzyjaźnionych firm. Pomagają nadrabiać zaległości szkolne na Hakersowych Korepetycjach. No i w końcu uczą Hakersów (podopiecznych) nowych kompetencji, które mają pomóc znaleźć im w przyszłości godną pracę. W ramach Hakersowych Kursów uczą programowania w Minecraft, grafiki komputerowej, cyberbezpieczeństwa i wielu wielu innych tematów. Najzdolniejsi Hakersi trafiają pod oczy mentorów, którzy indywidualnie wspierają ich ścieżkę zawodową.

Walka jest nierówna. Kiedy udaje się zdobyć kolejnych SuperBohaterów (wolontariuszy) do pracy, okazuje się, że przybywa kolejna placówka, która mierzy się z edukacyjnymi problemami. W tej sytuacji Hakersi zwracają się o pomoc np. wśród czytelników tego portalu.

Dorota Niedziela, koordynatorka wolontariuszy:

SuperBohaterem może być każdy! W przedmiotach szkolnych mogą pomóc w zasadzie wszyscy. Korepetycje, to pomoc na przeróżnych poziomach np. matematyka ze szkoły podstawowej. Kursy, to ambitniejsze zadanie, ale też wystarczy powiedzieć co się umie, a my dajemy pełne wsparcie pedagogiczne i organizacyjne.

Hakersi organizują zdalne zajęcia, korepetycje, warsztaty i opiekują się nie tylko podopiecznymi, ale także zapewniają wsparcie trenerom. Nauka w korkach, często sprowadza się do pomocy w odrabianiu prac domowych, wyjaśnianiem kolejności działań z matematyki, części zdań w języku polskim, czy choćby zasad czasu Present Simple. Tak więc, jeśli zastanawiasz się czy możesz pomóc, czy dasz radę, na pewno tak. Zanim zaczniesz współpracę spotkasz się ze wspomnianą dzisiaj Dorotą, omówicie możliwości i dostępność czasową i ustalicie plan działania. Czasu nie trzeba wiele - wystarczy jedna godzina tygodniowo, a to mniej więcej tyle, ile trwa jeden odcinek serialu. Czy jesteście gotowi na takie wyrzeczenie w imię realnej pomocy dla Hakersa?

Zakres wsparcia, jakiego potrzebują w Hakersach i opis zadań znajdziecie na stronie Hakersów: https://hakersi.pl/lp/jakpomochakersom/

Czytelnicy AntyWeb, wierzymy, że nie pozostaniecie obojętni na to wezwanie o pomoc!