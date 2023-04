Już w najbliższy weekend kolejna edycja Lubelskich Dni Informatyki

W Polsce można zauważyć dynamiczny rozwój sektora technologicznego, co pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy kraju. Polska jest coraz bardziej rozpoznawalna na arenie międzynarodowej ze względu na zainteresowanie polskimi specjalistami IT i rozwojem nowych technologii w naszym kraju. W tym samym czasie Lublin, stopniowo, ale pewnie staje się ważnym ośrodkiem uniwersyteckim, kulturalnym i technologicznym.

Uczelnie w Lublinie rozwijają jednostki badawcze, a firmy i startupy otwierają się z myślą o ekspansji na rynki zagraniczne. Lublin przyciąga również turystów swoją historią, kulturą i wyjątkową atmosferą, co zwiększa jego znaczenie jako rozpoznawalnego miejsca w Polsce i Europie.

Lubelskie Dni Informatyki to wydarzenie, które pozwala zobaczyć, jak szybko rozwija się branża IT. Jako osoby działające w branży zauważamy, że duża ilość istniejących na rynku firm IT nie wprowadza innowacyjności oraz brakuje im świeżego spojrzenia na swoją działalność, czego nie można powiedzieć o pojawiających się projektach.

Organizacja deeptechlabs, która zajmuje się inkubacją i akceleracją startupów oraz wdrożeniami innowacji i technologii. Tubbly, tworzący rewolucyjną aplikację i system pozwalający na łączenie świata cyfrowego ze światem fizycznym i dający użytkownikom przeogromne możliwości marketingowe swoich usług i produktów. Ponadto, warto wspomnieć o NaPotęgę, który wykorzystuje rozwiązania web3 w celu poprawy skuteczności działań marketingowych, organizacji wydarzeń oraz budowania i zarządzania społecznościami. Natomiast Casper Network oferuje innowacyjny system umożliwiający budowanie produktów enterprise.

Wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia 2023 r. przy Kampusie Głównym KUL przy Aleje Racławickie 14, Lublin. Będzie trwać ok. 8 godzin, zaczynając od 9:00, kończąc o 17:00, i będzie pełne starannie dobranych prelekcji oraz warsztatów, które ukazywać mają interdyscyplinarne podejście do technologii i biznesu, podzielone na 4 ścieżki tematyczne: Cyberbezpieczeństwo, Blockchain i Software, GameDev oraz Sztuczna Inteligencja.



Wśród prelegentów, którzy wygłoszą swoje tematy i opowiedzą o swoim doświadczeniu z branży znajdą się między innymi Grzegorz Jędrek, Robert Trypuz, Dawid Osojca, Ireneusz Tarnowski, Marek Golan, Maurycy Konopacki oraz wielu innych. W przerwach pomiędzy prelekcjami nie będzie czasu na nudę, uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z oferty Strefy Chill pod patronatem Lublin Game Spot, która zapewni świetną rozrywkę. Na wydarzeniu będzie dostępna także Strefa Startupowa, gdzie startupy i osoby z potencjałem będą mogli zaprezentować swoje pomysły, spotkać się z inwestorami i ekspertami z branży oraz skorzystać z mentoringu. To doskonała okazja, by nawiązać kontakty i zainspirować się do działania.

Lubelskie Dni Informatyki to wydarzenie skierowane do specjalistów z branży IT, którzy chcą poznać najnowsze trendy i rozwiązania z zakresu technologii informacyjnej. Konferencja stwarza idealną okazję do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z innymi specjalistami z branży. Starannie wybierani prelegenci gwarantują, że uczestnicy dostaną wartościową wiedzę oraz zaprezentowane zostaną najnowsze i najbardziej innowacyjne technologie.



Serdecznie zapraszamy już 22 kwietnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, szczególny dotyczące wydarzenia znajdują się na naszej stronie internetowej oraz na naszym FB.