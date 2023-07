Poznaj się na Chmurze. Ruszył cykl podcastów o cloud computingu

Jakie korzyści może przynieść inwestycja w chmurę? Czy firmy jeszcze kupują serwery? Czego potrzeba, by osiągać sukcesy w ecommerce? Jak polskie firmy technologiczne mogą przegonić swoich zagranicznych rywali? Zarówno początkujący przedsiębiorcy, jak i duże biznesy szukają odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące cloud computingu.

Technologia sama w sobie nie jest nowa, ale jej adopcja ciągle trwa. Szczególnie w Polsce, gdzie ciągle sporo nam brakuje do zachodu pod tym względem. Tymczasem giganci branży technologicznej, jak Google czy Microsoft chętnie inwestują na naszym rynku, uruchamiając swoje centra danych, realizując różnego rodzaju działania edukacyjne i komunikacyjne, a także aktywizując lokalne społeczności.

Let's get (c)loud

Jednym z takich projektów jest Let's get (c)loud - inicjatywa OChK we współpracy z Google, która ma na celu wspieranie biznesów pod kątem wykorzystania chmury. Wsparcie to odbywa się na wiele sposobów - poprzez merytoryczną pomoc i konsultacje, a także możliwość networkingu i nawiązania relacji z innymi firmami oraz ekspertami. Uczestnicy mogą też otrzymać środki na wykorzystanie w ramach Google Cloud, co pozwoli im szybciej i bardziej efektywnie realizować swoje plany oraz pomysły.

W podcaście Smartcast rozmawiamy z ekspertami z OChK, a także startupami, które efektywnie wykorzystały projekt Let's get (c)loud w swoim rozwoju. Przy tej okazji poruszamy też wiele kwestii mniej lub bardziej związanych z prowadzeniem biznesu technologicznego, sprzedażą w e-commerce, sztuczną inteligencją i nie tylko. W ramach serii powstało dotąd 5 odcinków, które kompleksowo wyjaśniają chmurę oraz idące za nią możliwości.

Po co mi ta chmura - czyli jak sprawić, by rozwój biznesu wystrzelił w kosmos

Polska jest wciąż w ogonie Europy, jeśli chodzi o adopcję rozwiązań chmurowych. Na szczęście to się powoli zmienia, co napędzają m.in. duże inwestycje gigantów technologicznych nad Wisłą, m. in. takich jak Google. Problem jednak w tym, że rodzime firmy wciąż nie do końca wiedzą i rozumieją, jakie korzyści może im przynieść inwestycja w chmurę. Istnieją wręcz całe branże, które są bardzo oporne we wdrażaniu nowych technologii. Jakie to branże i jak przełamywać te bariery? O tym rozmawiamy z Marcinem Dzienniakiem, CTO i wiceprezesem OChK.

Rozszerzona rzeczywistość na piłkarskim boisku. ReSpo.Vision zmienia obraz sportu

Co można osiągnąć, instalując kamery wspierane sztuczną inteligencją i analityką danych na piłkarskim boisku? Football Managera w rzeczywistości - właśnie taką wizję sportu sprzedaje ReSpo.Vision. Polska firma ma wśród swoich klientów m.in. takie kluby, jak PSG, Chelsea czy Liverpool. Dzięki ich rozwiązaniu trenerzy uzyskują dostęp do danych, o których do tej pory im się nawet nie śniło!

Układanie klocków czy robienie biznesu? Z chmurą jest dziś łatwiej niż kiedykolwiek

Czy firmy jeszcze dzisiaj kupują serwery? Jak założyć internetowy biznes i się nie spocić? Czy chmura jest droga? Jakub Ochnio i Jakub Kułak - dwaj specjaliści od cloud computingu z OChK - odpowiadają na te i wiele innych pytań związanych z prowadzeniem nowoczesnego biznesu. Okazuje się bowiem, że nie było dotąd lepszego momentu na realizację swoich digitalowych pomysłów. Dostęp do chmury, elastyczne systemy rozliczania (FinOps) i ogrom narzędzi sprawiają, że budowanie internetowego biznesu zaczyna trochę przypominać układanie klocków.

Analytics to za mało. Czego potrzeba, żeby osiągać sukcesy w e-commerce?

Rynek e-commerce rośnie w szalonym tempie. Choć dziś nie są to już tak imponujące wzrosty jak jeszcze kilka lat temu, ciągle można mówić o ich dużej dynamice i idących za tym zmianach. To wszystko sprawia, że, chcąc działać w e-commerce w Polsce, firmy muszą pozyskiwać nowe kompetencje i wchodzić w nieznane im dotąd obszary technologii. Robert Stolarczyk, CEO Feed Octopus, mówi wprost - “Dane są dziś królem”. Im więcej wiemy na temat trendów sprzedażowych, preferencji naszych klientów i ogólnie o tym, co dzieje się na stronie sklepu, tym łatwiej będzie nam prowadzić skuteczne działania sprzedażowe oraz marketingowe.

Czy dogoniliśmy już Europę? Jak zmieniają się polskie startupy?

W jakich branżach królują polskie startupy? Co musi się zmienić, żebyśmy przegonili zagranicznych konkurentów? O tym, co się zmienia na rodzimym rynku i z jakimi problemami borykają się młodzi przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, rozmawiamy z Justyną Hojnacką oraz Krzysztofem Zalasą z Google Cloud.

O Smartcast

Smartcast to Twoje źródło informacji o postępie technologicznym. Rozmawiamy z ekspertami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z nowymi technologiami. Gościmy inżynierów, naukowców, startupowców i przedstawicieli dużych firm technologicznych. Z nami zrozumiesz dynamicznie zmieniający się świat.

Projekt tworzą Marcin Małecki, Tomasz Popielarczyk oraz Tomasz Niewiński. W podcastach chcemy poruszać tematy związane z technologiami, startupami i marketingiem. Dzięki synergii naszych kompetencji i zainteresowań możemy tworzyć unikalne i interesujące treści dla słuchaczy (i czytelników). Patronat medialny nad projektem sprawują 3 serwisy: Antyweb, NowyMarketing i MamStartup