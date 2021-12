Kilkanaście dni temu informowaliśmy o działaniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie kryptoreklamy i promocji scamu w polskich mediach społecznościowych. Prezes Urzędu zachęcał do wskazywania influencerów, którzy, zdaniem użytkowników, zajmują się działalnością wprowadzającą w błąd. UOKiK od dłuższego czasu ostrzega konsumentów przed tego typu zachowaniami w sieci. Mam jednak wrażenie, że powinien również wyjść z inicjatywą i uruchomić szeroko zakrojoną akcję edukacyjną dla samych influencerów. Zwróciłaby ona uwagę na problem z poprawnym oznaczaniem promocji i wpisów w mediach społecznościowych o charakterze reklamowym.

Z inicjatywą wychodzi LAWMORE. To kancelaria specjalizująca się w prawie własności intelektualnej oraz obsłudze branży kreatywnej i IT, transakcjach venture capital i prawie spółek. Przygotowała ona Kodeks Dobrych Praktyk dla Influencerów, który podpowiada, w jaki sposób podchodzić do tematu reklamy w internecie i zachowania influencerów.

Nie da się zaprzeczyć, że twórcy internetowi mają ogromny wpływ na trendy i wybory śledzących ich konsumentów. Odbiorcy darzą ich zaufaniem i czasem bezkrytycznie podchodzą do prezentowanych przez influencera treści. To rodzi dużą odpowiedzialność, nie tylko wizerunkową, ale i prawną. Dostępność źródeł informacji, takich jak Kodeks Dobrych Praktyk Dla Influencerów powoduje, że tłumaczenie się brakiem wiedzy czy świadomości, że dane działania naruszają przepisy staje się już mało wiarygodne i mam nadzieję, że doprowadzi do wykształcenia się zdrowych, powszechnych i przede wszystkim zgodnych z prawem standardów w promowaniu produktów na social mediach.

- mówi Bartłomiej Serafinowicz, adwokat z LAWMORE.

Kodeks Dobrych Praktyk dla Influencerów

A co pojawiło się w samym Kodeksie Dobrych Praktyk dla Influencerów? To przede wszystkim zbiór wskazówek dla influencerów, agencji oraz podmiotów promowanych. Zawiera porady dotyczące działań i prowadzenia swojej aktywności w mediach społecznościowych zgodnie z prawem. Podpowiada, jak zachowywać się w sieci nie narażając się na kary nakładane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W opublikowanym przez LAWMORE dokumencie przeczytacie m.in. o mitach dotyczących współprac online z markami, w jakich przypadkach działania influencerów mogą stanowić dla nich problem, czy zakazanych treściach i takich, które wymagają szczególnej uwagi. Kodeks zawiera też informacje o organizowaniu konkursów, poprawnym oznaczaniu działań promocyjnych (nie tylko odpowiednimi hashtagami) i odpowiedzialności influencera za to, jakie produkty są przez niego promowane w mediach społecznościowych. W dokumencie nie mogło też zabraknąć wskazówek związanych z zawieraniem umów. Podpowiadają one, na co zwracać uwagę przed nawiązaniem współpracy.

Kodeks Dobrych Praktyk dla Influencerów powstał przede wszystkim z myślą o tych, którzy podejmują się działań promocyjnych w internecie. Dla zwykłego użytkownika także może być źródłem cennych informacji. Wskazuje, na co zwracać uwagę, by nie dać się złapać na ukryte przekazy reklamowe lub nieoznaczone współprace. A jeśli na nie traficie, warto je zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK przygląda się każdemu zgłoszeniu. Jeśli uzna, że doszło do naruszenia przepisów, wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające. Może ono skończyć się nałożeniem kary finansowej.

Twórcy Kodeksu przestrzegają jednak, że jego treść nie stanowi porady prawnej lub opinii prawnej i nie zastąpi dedykowanej analizy danej sprawy.

Źródło: informacje prasowe