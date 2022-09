Wypalenie zawodowe w polskim IT. Jest gorzej, niż mi się wydawało

Aż 70% pracowników branży IT w Polsce odczuwa oznaki wypalenia zawodowego - tak wynika z raportu opublikowanego przez TwojPsycholog.pl we współpracy z Just Join IT. Tylko 1/5 respondentów oznajmiła, że ich firmy zapewniają im wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Taki obraz rynku jest odrobinę smutny i niestety może doprowadzić w niedługim czasie do bardzo niebezpiecznych zjawisk wśród pracowników.

Wypalenie zawodowe jest niebezpiecznym zjawiskiem, które wpływa nie tylko na to, czy czujemy się zadowoleni z tego, co robimy. Bardzo mocno rzutuje także na naszą satysfakcję z życia ogółem. Konieczność powrotu do pracy, która nas nie "porywa" - choćby po najdłuższym urlopie, jest dla wielu osób prawdziwą udręką. Co może mieć wpływ na takie odczucia pracowników w Polsce? Czasami jest to ogromne tempo wykonywania zadań, niekończąca się presja, konflikty personalne, a i nierzadko bardzo wysoki poziom stresu. Choć wielu osobom praca w branży IT kojarzy się głównie z wysokimi zarobkami, trzeba pamiętać o tym, że jest to jedynie część realiów pracy w tym sektorze.

Badanie prowadzono w sierpniu i lipcy, a wzięło udział ponad 1700 osób. 1/3 badanych ocenia swój stan psychiczny słabo, natomiast 1/3 ocenia go jako pogorszony. 10,6% respondentów zadeklarowało, że została u nich zdiagnozowana depresja i aktualnie się z nią zmaga. Dodatkowo, 79,2% wymienia Internet jako główne źródło informacji o wypaleniu zawodowym. W firmach właściwie nie porusza się tego tematu: robi tak jedynie 1/5 firm IT.

Wyniki przeprowadzonego badania są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają uzupełnić obraz polskiej branży IT o bardzo istotne elementy: poziom kondycji psychicznej pracowników oraz stopień zaangażowania pracodawców. Liczymy, że dzięki temu raportowi zachęcimy branżę do otwartej dyskusji i podejmowania odpowiednich kroków w trosce o dobrostan jej pracowników.

Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT

Bardzo niebezpiecznymi odczuciami podzieliło się aż 800 respondentów: odczuwają oni, że są zestresowani. Według 42,7% z nich jest to spowodowane brakiem work-life balance'u, natomiast 37,8% wskazało na brak rozwoju. 34,3% natomiast uważa, że jest to powód zbyt wielu obowiązków na swoich barkach.

Dodatkowo, aż 17,9% pracowników firm IT uważa, że może mieć depresję. 9,8% boryka się ze stanami lękowymi i atakami paniki, natomiast 14,6% podejrzewa u siebie takowe stany. Jest to ogromny odsetek osób, które na co dzień cierpią z powodu naprawdę smutnych rzeczy.

Wszystko to zdecydowanie może wpływać na to, jak czujemy się w pracy. Branża IT wydaje się być krainą mlekiem i miodem płynącą, ale przecież nie zawsze tak musi być. Niekoniecznie musi to mieć związek z rzeczywistością. Takie wyniki badań mnie zupełnie nie dziwią, ale nie uważałem że jest aż tak źle. Ciekawe, czy można te wyniki odnieść do innych krajów. Trudno stwierdzić tu i teraz, czy takie odkrycia badaczy to wina jedynie polskiej branży IT, czy też tego sektora ogółem.