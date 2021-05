Thriller w sam raz na nudne popołudnie z Netfliksem. Kobieta w oknie – recenzja

Film potwierdza, że Amy Adams świetnie odnajduje się w rolach, gdzie musi wcielić się w roztrzęsioną, zdezorientowaną, ale jednocześnie zdeterminowaną postać. Widzieliśmy już to w „Ostrych przedmiotach”, gdzie grała mającą spore problemy ze sobą dziennikarkę powracającą do rodzinnego miasteczka. Tutaj wciela się w Annę Fox, która cierpli na agorafobię – nie opuszcza własnego mieszkania w strachu przed światem zewnętrznym. W późniejszej części filmu dowiadujemy się, że jest to efekt tragedii rodzinnej, z którą musiała się zmierzyć. To dlatego cały czas spędza w swoim domu na Manhattanie obserwując sąsiadów i ich codzienne aktywności. Coraz więcej zaczyna wskazywać na to, że choroba ustępuje, ale do czasu.

Populizm ponad wszystko. Netflix zapowiada dwie nowe części „365 dni”

Gdy po drugiej stronie ulicy wprowadza się rodzina Russellów, Anna poznaje kobietę o imieniu Jane oraz jej syna Ethana. Od początku wydaje jej się, że coś jest nie tak, a jej profesja (psycholog dziecięcy) umożliwia jej zdiagnozować pewne objawy u chłopaka. Dochodzi do wniosku, że jego ojciec Alistair Russel jest bezwzględnym tyranem terroryzującym całą rodzinę. Niedługo później Anna jest świadkiem morderstwa widząc całe zdarzenie przez okno własnego mieszkania, a Jane znika bez śladu. Policja oraz sąsiedzi nie są w stanie zawierzyć jej słowom, ponieważ w miejsce Jane pojawia się inna kobieta. Anna zaczyna tracić zmysły, zatraca się w swojej psychozie, ale pojawiają się znaki, że to co widziała nie było wcale spowodowanymi lekami halucynacjami.

Amy Adams to najlepszy wybór, jeśli chodzi o takie role