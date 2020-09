Koalicja przeciw Apple. Przeciwnicy podchodzą do sprawy bardzo poważnie

Aple zarabia na prowizjach miliardy

Według wyliczeń, Apple zarabia na samych prowizjach blisko 15 miliardów dolarów rocznie. Dla wzmocnienia tego przekazu, koalicja porównuje ich 30-procentową marżę z jedynie 5% naliczanymi przez dostawców systemów płatności.

Czy jest to sensowne zestawienie? Myślę, że to kwestia dyskusyjna i wszystko zależy od punktu siedzenia. Apple z reguły w takich sytuacjach zwraca uwagę na to, że robi dużo więcej niż dostawca płatności i że ich koszty są przez to większe. Ważny jest dla nich również fakt, że dzięki ich platformie programiści i twórcy mogą sprzedawać swoje produkty. Z drugiej strony dobry system płatności to często element, który może pomóc w dopięciu transakcji w sklepie internetowym. Taki trochę kolejny pusty spór.

Co jednak jest istotne, koalicja ogłosiła otwarty nabór. Chce, aby przyłączyli się do niej pojedynczy programiści i firmy niezależnie od rozmiary czy skali. W kupie siła!

A jak niczym zdarta płyta powtórzę, że nie chodzi o dobro małych, a o grubość portfela dużych. Wszyscy inni zyskają przy okazji, jeśli koalicji uda się cokolwiek ugrać. Zastanawiam się przy okazji jak będzie wyglądać sprawa solidarności. Na liście mamy kilka dużych nazw jak Basecamp, Spotify, Epic Games czy Deezer. Gdyby wszyscy powiedzieli „wychodzimy z App Store” to MOŻE, ale tylko może, Apple zastanowiłoby się chwilę nad tematem zmniejszenia prowizji. Jednak jakoś w to nie wierzę. Tylko Epic Games wie co to znaczy dla firmy wypaść z ekosystemu Apple i nie sądzę żeby pozostałe firmy miały ochotę na sprawdzenie tego na własnej skórze.