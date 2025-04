KNF ostrzega klientów PKO. Łatwo można stracić pieniądze

CSIRT KNF wydało komunikat skierowany do klientów biznesowych banku PKO BP. Powinni oni zachować ostrożność, gdyż w przeciwnym razie mogą stracić swoje oszczędności.

W sieci nie brakuje oszustów – a ich pomysłowość rośnie z dnia na dzień. Szczególnie w mediach społecznościowych coraz częściej natrafiamy na fałszywe linki, profile i reklamy, które tylko pozornie wyglądają jak oficjalne źródła. Oszuści coraz śmielej podszywają się pod instytucje finansowe, banki, a nawet urzędy państwowe, licząc na nieuwagę i brak ostrożności użytkowników. Niestety, często im się to udaje – wystarczy chwila nieuwagi, by stracić dostęp do konta czy swoich pieniędzy.

Biznesowi klienci PKO BP zagrożeni. Po sieci krążą fałszywe witryny

Zespół CSIRT KNF wydał pilne ostrzeżenie skierowane do klientów biznesowych banku PKO BP. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalną stronę logowania do systemu iPKO biznes, wykorzystując fałszywą domenę: ipkoblzness.com. Zespół ds. cyberbezpieczeństwa alarmuje – wprowadzenie swoich danych logowania na takiej stronie może skutkować utratą środków finansowych.

Fałszywa strona wizualnie niemal nie różni się od oryginalnego portalu bankowego, co sprawia, że użytkownicy mogą nieświadomie podać login i hasło oszustom. Jak informuje CSIRT KNF – „Bądźcie ostrożni i pamiętajcie o dokładnym weryfikowaniu adresu strony, na której się znajdujecie!”. To kluczowy element ochrony przed kradzieżą danych.

Tym razem działania CSIRT KNF mają charakter prewencyjny – ostrzeżenie ma zapobiec potencjalnym atakom phishingowym i wyłudzeniom danych. Przestępcy stale doskonalą swoje metody, a fałszywe strony potrafią wyglądać niemal identycznie jak oryginalne. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze sprawdzać poprawność adresu URL i nigdy nie logować się do bankowości z linków otrzymanych w wiadomościach e-mail lub SMS.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb