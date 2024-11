To moja nowa ulubiona funkcja iPhone'a. Też będziesz chciał z niej korzystać

Jak informowaliśmy kilka dni temu, Apple bez wielkich zapowiedzi udostępniło w Polsce (i innych krajach UE) funkcję iPhone' Mirroring, która zaprezentowana została na tegorocznym WWDC i z której od kilku tygodni korzystać mogli użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, czy innych krajów. W UE jej zabrakło na premierę, co tłumaczone było przepisami unijnymi:

Z powodu niepewności regulacyjnej spowodowanej ustawą o rynkach cyfrowych, nie jesteśmy przekonani, że uda nam się wdrożyć trzy z tych funkcji – iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing i Apple Intelligence – dla naszych użytkowników w UE w tym roku.

– mogliśmy przeczytać w komunikacie przesłanym do redakcji Financial Times, w którym Apple tłumaczy, że opóźnienia względem Stanów Zjednoczonych, czy innych krajów, spowodowane są regulacjami unijnymi i koniecznością dostosowania tych narządzi do warunków i przepisów obowiązujących w Unii. Jednak coś się właśnie ruszyło, gdyż funkcja Klonowania iPhone'a pojawiła się w Europie, w tym także w Polsce i trzeba przyznać, że działa zaskakująco dobrze!

Pierwsze uruchomienie Klonowanie iPhone'a sprowadza się do włączenia dedykowanej aplikacji, którą można uruchomić z poziomu Docka, folderu Aplikacje lub dzięki oknu Launchpad. Po krótkim wprowadzeniu okno iPhone'a pojawia się na wyświetlaczu Maca i pozwala na korzystanie niemal ze wszystkich funkcjonalności. Aplikacje i gry uruchamiają się bez mniejszego problemu – także w orientacji poziomej (ekran obraca się sam). Nie ma też żadnych przeszkód w korzystaniu z aplikacji bankowych. W przypadku IKO mogłem się zalogować do bankowości internetowej oraz dokonywać operacji, w tym przelewów BLIK. Działa też mObywatel, Spotify, czy Apple Music, a dźwięk z aplikacji odtwarzany jest z głośników komputera. Funkcja Klonowania iPhone'a działa z klawiaturą Maca oraz rozpoznaje specjalne skróty, np. command+1 przeniesie nas do ekranu głównego, command+2 otworzy okno przełączenia aplikacji, a command+3 uruchomi wyszukiwarkę Spotlight.

Jak już informowałem kilka dni temu, Klonowanie iPhone'a już działa w Polsce, ale nie jest idealna i brakuje w niej kilku istotnych rozwiązań. Przede wszystkim, korzystając z tej funkcji, nie można nawiązywać połączeń audio, czy wideo. Klonowany iPhone nie udostępnia ani mikrofonu, ani kamery komputerowi Mac. Alternatywą jest skorzystanie ze smartfona lub z opcji dzwonienia z poziomu Maca. Z wiadomych też przyczyn nie działa Face ID – więc niektóre aplikacje, do których logujemy się w ten sposób, będą wymagały podania kodu odblokowania. Nie działają też popularne platformy VOD, takie jak Netflix, Amazon Prime Video, czy Apple TV+. Co ciekawe, YouTube działa bez mniejszego problemu. Apple zwraca też uwagę, że korzystając z funkcji Klonowanie iPhone'a, nie działa Centrum Powiadomień. To jednak nie powinno stanowić większego problemu, gdyż powiadomienia są wyświetlane bezpośrednio na komputerze Mac.

Kto może korzystać z Klonowania iPhone'a? Funkcja przeznaczona jest zarówno dla komputerów Mac z układami Apple Silicon, jak i tych modeli, które są wyposażone w układ zabezpieczeń Apple T2 – chodzi tu przede wszystkim o ostatnie modele z procesorami Intel. Potrzebny też będzie iPhone z iOS 18. Dodatkowo należy spełnić te oto warunki: