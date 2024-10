iPhone czy Android: który smartfon użytkownicy wymieniają częściej? Już to wiemy

Jednym z argumentów podczas przepychanek między użytkownikami Androida, a iOS jest bez wątpienia walka o to który ze sprzętów oferuje lepszy stosunek jakości do ceny. I choć iPhone'y od lat mają opinię "tych drogich" - to androidowa konkurencja wśród flagowców już dawno je wyprzedziła. Argument z wieloma latami wsparcia dla iOS i zerowym dla Androida... też już właściwie został wytrącony. A przynajmniej jeśli chodzi o średnią i wyższą półkę.

CIRP sprawdzili jednak które smartfony użytkownicy wymieniają częściej: smartfony z Androidem czy iPhone'y? Wynik... nie powinien być zaskoczeniem. Ale na przestrzeni lat co nieco się sporo w temacie zmieniło.

Źródło: CIRP

Użytkownicy iPhone'a rzadziej wymieniają smartfony. W ostatnich latach: znacznie rzadziej

W 2023 około 29% użytkowników iPhone'ów korzystało ze swoich smartfonów przez 3 lata lub dłużej. W przypadku Androidów - było to 21%. Teraz jednak rozrzut jest jeszcze większy -- bowiem więcej właścicieli iPhone'ów decyduje się na korzystanie z nich jeszcze dłużej - i jest to 32%.

Powodów można się upatrywać w wielu elementach. Aktualizacje oprogramowania i to, że smartfony wciąż dobrze działają - to na pewno. Ale warto mieć na uwadze, że gdy mowa o Androidzie, nie zawsze ma się na myśli flagowca -- a średnia i niższa półka często okazują się mniej odporne na działanie czasu. Stąd też prawdopodobnie taka różnica: iPhone'a częściej niż co dwa lata wymienia 34% użytkowników, zaś Androida aż 57%.

Inna rzecz to taka, że iPhone'y niejako... stoją w miejscu. Z roku na rok trudno tam mówić o jakiś większych rewolucjach - co najwyżej drobnych ewolucjach. Tymczasem w świecie Androida potrafi dziać się naprawdę wiele: były wysuwane kamerki, są składane (także "na dwa") smartfony, są też inne eksperymentalne projekty.