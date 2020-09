Przenośny klimatyzator: urządzenie które pozwoliło mi przetrwać lato. Co warto o nim wiedzieć?

Klimatyzator przenośny EBERG COOLY 35HD: montaż rury

Elementem który najbardziej mnie intrygował przed tym gdy zacząłem korzystać z klimatyzatora była kwestia poradzenia sobie z rurą, która przecież musi ciepłe powietrze wypychać na zewnątrz. Poza samym urządzeniem — do recenzji otrzymałem także specjalny rękaw (ClimaLock), który w naprawdę nieskomplikowany sposób montuje się taśmą samoprzylepną i rzepami do ramy okna. Następnie dzięki suwakowi — robimy otwór o interesującej nas wielkości i przepuszczamy przez niego rurę. Jeżeli robiliście kiedyś rozeznanie w temacie to prawdopodobnie wiecie, że to tylko jedna z wielu dostępnych opcji, taka, która wymaga minimalnej ingerencji przy montażu. Inne oferują specjalne pleksi z nacięciem o odpowiedniej średnicy, albo… przebicie ściany, by bez konieczności otwierania okna móc korzystać z klimatyzatora. Po kilku tygodniach spędzonych z EBERG COOLY 35HD mogę z czystym sumieniem podpowiedzieć, że jest jeszcze jedna, która u mnie sprawdziła się w mniejszym pokoju: po prostu uchylenie okna. Przy pomieszczeniu mierzącym około 11 metrów kwadratowych — nawet duże okno nie było problemem. Urządzenie było w stanie wychłodzić go w raptem kilkanaście minut — nawet gdy termometr za oknem pokazywał 32 stopnie w cieniu. W takim mierzącym 20 metrów kwadratowych tak ekspresowo nie było — ale i bez specjalnego rękawa do montażu można było sobie poradzić.