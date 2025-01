Skandal w Apple. Ponad 50 pracowników wyleciało na bruk z zarzutami

Zamiast do potrzebujących, pieniądze Apple trafiały do kieszeni pracowników, działających w zmowie z nieuczciwymi fundacjami.

Tak, to kolejna afera wizerunkowa z Apple w tle, jednak tym razem to nie wizerunek giganta z Cupertino ucierpiał, a byłych już pracowników, którzy postanowili wykorzystać projekt charytatywny do zarobku poza godzinami pracy. Obrzydliwość tej sprawy nie powstrzymała ponad 50 osób przed zaangażowaniem się w niechlubny proceder. Jeśli zarzuty się potwierdzą, to oszuści będą mieli problem nie tylko z samym Apple, ale także i z władzami stanowymi.

Reklama

Szczytny cel w obliczu ludzkiej chciwości

W 2018 roku Tim Cook – obecny szef Apple – wdrożył Matching Grants, czyli program charytatywny, mający na celu wspieranie lokalnych społeczności i zachęcanie pracowników do pomagania. Zasady są dość proste – za każdego dolara wpłaconego przez pracownika na wybrany cel charytatywny (np. organizację non-profit) Apple dorzuca dwa kolejne dolary (początkowo były to działania w skali 1:1).

Źródło: Apple

Jeśli więc pracownik zdecyduje się na hojny datek w postaci 10 tys. dolarów, to cel zostanie dodatkowo wsparty przez Apple kolejnymi 20 tysiącami – o 10 tys. wspominam nieprzypadkowo, bo to limit na jednego pracownika, ustanowiony przez Apple.

Program ma też swoje rozwinięcie w bezpośrednich działaniach charytatywnych. Za każdą godzinę poświęconą przez pracownika na działania społeczne, Apple przekazuje 25 dolarów na rzecz wybranej organizacji. I wszystko byłoby pięknie, gdyby pracownicy Apple nie postanowili tego mechanizmu wykorzystać do dorabiania.

Dorabiali na charytatywnych oszustwach

W toku przeprowadzonego śledztwa wyszło na jaw, że ponad 50 osób brało udział w zorganizowanym procederze wyciągania pieniędzy od Apple. Jak donosi India Today, osoby te miały dogadywać się z organizacjami charytatywnymi i dzielić się pieniędzmi między sobą, zachowując tylko część dotacji na cele pomocowe. Pracownicy mieli w szczególności upodobać sobie organizacje wspierające społeczność indyjską, lub na ich zlecenie aktywować procedurę podwójnych wpłat od Apple – to jeszcze jest badane.

Źródło: Depositphotos

Jeśli te zarzuty się potwierdzą, to nieuczciwi pracownicy będą musieli mierzyć się zarówno z konsekwencjami prawnymi ze strony Apple – to jakby nie patrzeć jawne wyłudzenie – jak i władz stanu Kalifornia, bo to także złamanie amerykańskiego prawa podatkowego, a do takich spraw amerykańskie sądownictwo podchodzi dość poważnie. Istnieje bowiem podejrzenie, że stan został oszukany na zwrotach podatkowych za nieistniejące darowizny pracowników. Sprawa wciąż jest rozwojowa – do tej pory zarzuty postawiono 6 byłym pracownikom Apple. Mówi się o około 152 tys. dolarów, pozyskanych od firmy na przestrzeni 3 lat.

Stock image from Depositphotos