BLIK nie działa. Spokojnie, to tylko awaria

W serwisie Downdetector od kilkudziesięciu minut napływają kolejne zgłoszenia o problemach z dostępnością niektórych funkcji w aplikacjach popularnych banków. Swoje zadowolenie nie kryją też użytkownicy mediów społecznościowych, którzy chcieli skorzystać z tej funkcjonalności w ramach swoich bankowości internetowych – jednak nieskutecznie. X (dawniej Twitter) i Facebook zalewane są wpisami, które wskazują na trwającą właśnie awarię. Na reakcję operatora BLIK, którym jest Polski Standard Płatności, nie trzeba było długo czekać.

BLIK nie działa. Klienci popularnych banków nie mogą korzystać z wygodnych płatności

Do napływających informacji o trudnościach korzystania z BLIK odniosło się już oficjalne konto w mediach społecznościowych. W serwisie X (dawniej Twitter), @BLIKmobile informuje:

Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.

Na ten moment nie znamy szczegółów i rozmiaru awarii. Swoje problemy z dostępnością płatności realizowanych przez BLIK zgłaszają również klienci różnych polskich banków, w tym PKO BP oraz mBank. Te jednak nie informują w swoich mediach społecznościowych o awarii. Co więcej, sprawa nie dotyczy wszystkich klientów tych instytucji. Niektórzy nie mają żadnych problemów z dostępnością do tej formy płatności. Sprawa jest rozwojowa i gdy tylko otrzymamy jakiekolwiek dalsze informacje, z pewnością was o tym poinformujemy. Co zrobić, gdy BLIK nie działa, a właśnie z niego chcecie skorzystać? Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i, w ramach możliwości, korzystać z innych metod płatności oferowanych przez banki. Karta, przelew, płatność mobilna – jest tego sporo. I choć BLIK jest jedną z najpopularniejszych metod płatności Polaków, nie zawsze jest niezawodny.