Moje zaciekawienie wzmógł ten zapis - informacja została uznana za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR, ponieważ – w ocenie Zarządu – fakt ten poszerza istotnie zakres aktywności biznesowej Spółki (VEE S.A. - przyp. red.) i może mieć znaczący wpływ na poziom jej przychodów oraz dalszy rozwój. To sugeruje, iż nie jest to projekt w jakichś bliżej nieokreślonych planach, a gotowy, bliski i perspektywiczny start z nową usługą.

Vee Mobile - co to za nowy operator komórkowy?

Poszukiwania zacząłem oczywiście od strony głównej VEE, w zasobach serwisu znalazłem dwie istotne informacje. Prawdopodobnie „zaślepkę” do nowej strony spółki zależnej - Vee Mobile:

Co w sposób jednoznaczny wskazuje na uruchomienia nowego, wirtualnego operatora komórkowego, bo nie podejrzewam, aby mógłby to być nowy operator infrastrukturalny.

Adnotacja o operatorze komórkowym nowej generacji, swoje wyjaśnienie znajduje w dotychczasowej działalności głównej Grupy VEE, a która to dostarcza największym firmom w Polsce, automatyczne usługi telefonicznej obsługi klienta, ze wsparciem technologii AI - takie call center prowadzone przez sztuczną inteligencję.

Stworzyliśmy zaawansowaną technologię pozwalającą obsługiwać klientów lepiej, niż tradycyjne call center. Tworząc nasze rozwiązania, przeprowadziliśmy 16 mln rozmów i wygenerowaliśmy pierwsze 10 mln zł przychodu, obsługując pierwszych 75 klientów biznesowych. Rozwinęliśmy unikalne narzędzia, które pozwolą nam teraz zbudować skalę.

Vee Mobile - operator komórkowy z wirtualną asystentką MyVee

Druga informacja znaleziona w zasobach serwisu VEE, o tym jaki to ma być operator komórkowy, to prezentacja dla inwestorów z tego roku. Z prezentacji jasno wynika, iż z chwilą startu operatora komórkowego Vee Mobile, udostępniona zostanie klientom inteligentna asystentka głosowa AI - MyVee, coś na kształt starej, dobrej poczty głosowej, ale obsługiwanej przez sztuczną inteligencję.

Co będzie potrafiła taka asystentka? Tu już informacje mamy skąpe, aczkolwiek obiecujące. Ma nie tylko odbierać połączenia, kiedy my fizycznie tego nie zrobimy, ale również będzie oddzwaniała w naszym imieniu, na podstawie naszych komunikatów głosowych.

Co najważniejsze, będzie to możliwe w języku polskim (technologia Vee rozpoznaje i komunikuje się w 29 językach).

Ostatnią wzmiankę na ten temat znalazłem na profilu studia fluostudio, która opracowywała dla Vee Mobile identyfikację wizualną. Z tej informacji wynika, iż w ramach usług komórkowych nowego operatora, udostępniona zostanie aplikacja mobilna. Do tego, planowane jest również uruchomienie salonów sprzedaży i stoisk, na których to klienci będą mogli przetestować funkcje wirtualnej asystentki. To oznacza, że byłby to również pierwszy operator wirtualny w Polsce, dostępny nie tylko przez stronę czy aplikację, ale również w fizycznych salonach.

Vee Mobile - zasięg, którego operatora?

Pozostaje jeszcze pytanie, w zasięgu jakiego operatora infrastrukturalnego będzie działało Vee Mobile? Cóż, na jednym z powyższych zrzutów widać, iż Grupa VEE współpracuje już z T-Mobile, ale to Play zaprosił ich na konferencję Inspiration Business Summit 2024, która to odbyła się 24 września tego roku, a której to tematem przewodnim było praktyczne wykorzystanie AI w biznesie.

Nie zapominajmy też o Orange, który otworzył się na operatorów wirtualnych już w 2021 roku, no i o Plusie, z którym to współpracuje obecnie najwięcej takich operatorów, bez własnej infrastruktury.

Źródło: Bankier.pl.