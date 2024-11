Dwóch operatorów pręży muskuły z 5G, czas na ostateczny cios - 5G dla wszystkich klientów

Od końca stycznia tego roku, a więc wraz z uruchomieniem nowej technologii 5G w paśmie C, dwóch operatorów wyraźnie odznacza się w walce o lidera prędkości internetu mobilnego. Kto wygra na koniec roku? Wygląda na to, że Orange, który to zdecydował się na ostateczny cios.

Pierwsze trzy miesiące 2024 roku z nową technologią 5G w paśmie C należały do T-Mobile, który wygrał we wszystkich rankingach prędkości i jakości sieci mobilnej w Polsce.

Sytuacja zmieniła się w maju, co doskonale widać na wykresie z rankingów Speedtest.pl:

Średnie prędkości przy pobieranych danych 5G - Speedtest.pl: maj 2024 Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 233,4 31,6 23 10 tys. Play 179,8 29,8 23 14 tys. T-Mobile 171,3 27 23 14 tys. Plus 131,7 21,3 26 11 tys.

Z czego spadek prędkości wynikał w przypadku sieci mobilnej T-Mobile? Zwyczajnie wróciły w niej ograniczenia prędkości w ofertach, z których korzystali klienci tego operatora. Potwierdziły to też wyniki majowe innego rankingu RFBENCHMARK:

Średnie prędkości przy pobieranych danych 5G - RFBENCHMARK: maj 2024 Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 245,6 Mbps 150,5 Mbps 144,6 Mbps 160,0 Mbps Szybkość wysyłania danych 47,9 Mbps 46,1 Mbps 28,8 Mbps 39,5 Mbps Ping 23,1 ms 23,0 ms 28,4 ms 26,8 ms Liczba pomiarów 22741 22433 19983 17572

Tak więc, to Orange liderował w tych rankingach w kolejnych miesiącach, póki we wrześniu T-Mobile ponownie nie zdjął swoich limitów.

Dogonił tym samym Orange, a według październikowego raportu RFBENCHMARK, przegonił i samodzielnie prowadzi pod względem średnich prędkości pobieranych danych w zasięgu 5G.

Ranking 5G RFBENCHMARK - październik 2024

W październikowym rankingu, przeprowadzono prawie pół miliona pomiarów (482554), z czego najwięcej w zasięgu Orange - ponad 157 tys., dalej mamy Play - ponad 155 tys. pomiarów, Plus - prawie 89 tys. i T-Mobile - ponad 81 tys.

Średnia prędkość pobieranych danych w zasięgu 5G T-Mobile, wyniosła aż 364,7 Mb/s, przy danych wysyłanych 57,1 Mb/s i średnim opóźnieniu 25,5 ms.

Średnie prędkości przy pobieranych danych 5G - RFBENCHMARK: październik 2024 Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 303,4 Mbps 184,4 Mbps 135,1 Mbps 364,7 Mbps Szybkość wysyłania danych 53,1 Mbps 47,7 Mbps 28,7 Mbps 57,1 Mbps Ping 21,3 ms 23,6 ms 28,2 ms 25,5 ms Liczba pomiarów 32355 42249 28347 21697

Drugie miejsce, zajął Orange z wynikami odpowiednio - 303,4 Mb/s, 53,1 Mb/s i 21,3 ms. Podium z kolei zamyka Play - 184,4 Mb/s, 47,7 Mb/s i 23,6 ms, a czwarte miejsce dla Plusa - 135,1 Mb/s, 28,7 Mb/s i 28,2 ms.

Średnie prędkości przy pobieranych danych LTE - RFBENCHMARK: październik 2024 Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 39,0 Mbps 39,4 Mbps 37,5 Mbps 49,5 Mbps Szybkość wysyłania danych 20,1 Mbps 23,1 Mbps 17,8 Mbps 21,0 Mbps Ping 28,1 ms 29,3 ms 38,9 ms 32,0 ms Liczba pomiarów 121825 111581 57383 59395

Co ciekawe, również przy pomiarach w zasięgu LTE (4G), z dużą przewagą wygrał T-Mobile, pozostali operatorzy nie przekroczyli średniej prędkości pobieranych danych 40 Mb/s.

Co dalej? Okazuje się, że to nie koniec tej rywalizacji - wczoraj T-Mobile zdecydowało się dodatkowo znieść limity prędkości abonentom indywidualnym i firmowym (źródło: GSMONLINE.PL).

Z kolei Orange nie mógł pozostać dłużnym i najpóźniej do 9 grudnia, w zasadzie wszyscy klienci tego operatora uzyskają bezpłatnie i bezterminowo dostęp do nowej technologii 5G (źródło: Blog Orange).

Mowa tu o klientach na abonament - komórkowy i na internet mobilny, jak również w ofertach na kartę, również w tych pakietach, gdzie za dostęp do 5G trzeba było dodatkowo wykupować pakiet w cenie 5 zł miesięcznie.

Co, w połączeniu z dostępnym już 5G we wszystkich aktywnych ofertach na stronach nju mobile - abonament komórkowy i na internet mobilny, subskrypcji oraz w ofertach na kartę, jak i w subskrypcji Orange Flex, daje nam wszystkich klientów Orange, którzy uzyskają już dostęp do 5G.

To z pewnością podwyższy na koniec roku pozycję Orange w rankingach, być może nawet uda się przekroczyć 400 Mb/s średniej prędkości pobieranych danych w zasięgu 5G.

Źródło: RFBENCHMARK/Speedtest.pl

