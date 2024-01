Klasyk powraca! Zwiastun Pogromcy duchów: Imperium lodu

Na początku lat 80., Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis i Ernie Hudson podbili serca widzów jako ekipa śmiałków, gotowych stawić czoła wszelkim nadprzyrodzonym zagrożeniom. W drugiej części, do tego niezwykłego zespołu dołączyła jeszcze jedna ikona komedii Rick Moranis. Po wielu latach przerw...

Na początku lat 80., Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis i Ernie Hudson podbili serca widzów jako ekipa śmiałków, gotowych stawić czoła wszelkim nadprzyrodzonym zagrożeniom. W drugiej części, do tego niezwykłego zespołu dołączyła jeszcze jedna ikona komedii Rick Moranis.

Po wielu latach przerwy, w 2016 roku światło dzienne ujrzał film zatytułowany "Pogromcy Duchów: Dziedzictwo". Tym razem w rolach głównych wystąpiły nowe bohaterki , w które wcieliły się Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon i Leslie Jones. Produkcja nie podbiła serc fanów, więc wszyscy czekali na zupełnie nową odsłonę, którą zobaczyliśmy w 2021 roku. Wtedy prawdziwym zaskoczeniem dla fanów było ponowne pojawienie się oryginalnych Pogromców Duchów w niezapomnianych cameo.

Pogromcy duchów: Imperium lodu - o czym będzie film?

Kultowy zespół łowców duchów powraca jeszcze raz, a na czele ponownie stoi niezastąpiony Bill Murray jako Peter Venkman. Razem z nim wracają do gry także inni oryginalni Pogromcy - Dan Aykroyd, Ernie Hudson i Annie Potts. Najnowsza część sagi "Ghostbusters", czyli "Pogromcy duchów: Imperium lodu", obiecuje zaskakujące wydarzenia w porównaniu do wcześniejszych filmów. Tym razem akcja skupia się na rodzinie Spenglerów, która powraca do kultowej remizy strażackiej w Nowym Jorku.

Wspólnie z oryginalnymi Pogromcami Duchów tworzą tajne laboratorium badawcze, mające na celu unowocześnienie technologii polowania na duchy. Gdy starożytny artefakt zostaje odkryty, niepostrzeżenie zostaje uwolniona złowroga siła, zmuszając zarówno nowych, jak i starych pogromców do połączenia sił. Ich zadaniem będzie obrona nie tylko własnego domu, ale i uratowanie świata przed nadchodzącą katastrofalną epoką lodową. Co ciekawe, inspiracją dla najnowszego filmu jest animacja "The Real Ghostbusters" z 1986 roku.

Pogromcy duchów: Imperium lodu - zwiastun i data premiery

Widać to po najnowszym zwiastunie, który zapowiada chyba najbardziej szaloną i niecodzienną odsłonę przygód Pogromców. W kinach film pojawi się 5 kwietnia.