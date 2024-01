Kuba - zwiastun dokumentu o Jakubie Błaszczykowskim. Wiemy, kiedy premiera

Najnowsza produkcja sportowa od Prime Video pt. "KUBA", już wkrótce zadebiutuje na ekranach, obiecując szansę wspominania i poznania niezapomnianych chwile z życia i kariery Jakuba Błaszczykowskiego z zupełnie innej strony. Film, wedle zapowiedzi platformy, ma przynieść nie tylko pełne emocji piłkarskie historie, ale także rzucić światło na prywatne życie i nieznane dotąd fakty z życia legendarnego piłkarza, który nie dzielił się takimi informacjami zbyt często.

W trakcie seansu widzowie będą mieli okazję towarzyszyć Kubie w kluczowych momentach jego kariery – od pierwszych amatorskich meczów w rodzinnych Truskolasach, przez decydujące bramki w starciach z klubami Bundesligi, aż po finał Ligi Mistrzów w 2013 roku i zakończenie piłkarskiej kariery latem 2023 roku. Nowa produkcja ma w dużym stopniu postawić na aspekt psychologiczny i emocje związane z trudnymi tematami. Ma nie zabraknąć szczerych słów, nie tylko z ust samego Błaszczykowskiego.

Kuba - zwiastun dokumentu. Data premiery na Prime Video

Warto dodać, że produkcja "KUBA" to kolejny projekt współpracy Prime Video i Papaya Films po sukcesie dokumentu "Lewandowski". Film ma ujawniał niepokazywaną dotąd twarz Roberta Lewandowskiego, ukazując jego prywatne życie i osobiste wątki, co sprawiło, że widzowie poznali Roberta z zupełnie innej strony.

Dokument doczekał się zwiastunu, plakatu i daty premiery, a twórcy zapowiadają, że będzie dostępny dla widzów Prime Video już 23 lutego. To kolejny krok w eksploracji znanych postaci polskiego futbolu, ale na "Kubie lista tych tytułów się nie kończy. Dodatkowo, platforma szykuje kolejny projekt związanym z polską piłką nożną - dokument "Legia. Do końca" poświęcony klubowi Legia Warszawa. Fani piłki kopanej powinni mieć więc powody do zadowolenia w najbliższym czasie, bo oprócz wznowienia sezonu, na kibiców będą czekać nie lada widowiska.