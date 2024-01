Ulubieniec z Top Guna wraca. Zobaczcie zwiastun Hit Mana

Glen Powell, gwiazda "Top Gun: Maverick" oraz współscenarzysta nadchodzącego filmu, wcieli się w postać Gary'ego Johnsona - profesora, który odkrywa w sobie ukryty talent jako fałszywy płatny zabójca. Film ma łączyć w sobie elementy noir, screwball comedy oraz thriller, ale jak sam Linklater zaznacza, w gruncie rzeczy to "film o związkach".

Relacja między fałszywym zabójcą Garym (Powell) a potencjalną klientką Madison (Adria Arjona) iskrzy od samego początku, ale warstwy kłamstw obracają ich kiepski romans do góry nogami. Inspirowany prawdziwą historią, film opowiada o profesorze, który, będąc człowiekiem zasad, odkrywa w sobie talent do udawania płatnego zabójcy. Jego życie komplikuje się, gdy zakochuje się w klientce, a lawina kłamstw, radości i pomyłek towarzyszy ich historii.

Hit Man z gwiazdą Top Guna w tym roku na Netflix

Film "Hit Man" oparty jest na artykule Skipa Hollandswortha z Texas Monthly, a postać Gary'ego Johnsona została zainspirowana prawdziwą postacią, choć trzeba uściślić, że większość skomplikowanych zwrotów akcji jest fikcyjna. Obsada filmu nie skąpi znanych nazwisk. Powell wciela się nie tylko w profesora Johnsona, ale także w jego nieustraszone alter ego imieniem Ron. Arjona gra Madison - klientkę związaną romansem z fałszywym zabójcą. W obsadzie znajdziemy także takie postaci jak Austin Amelio, Retta, Sanjay Rao, Molly Bernard i Evan Holtzman.

"Hit Man" zadebiutuje na Netflixie w wybranych krajach 7 czerwca 2024 roku, co będzie poprzedzone ograniczoną premierą w kinach. Jak na razie zwiastun filmu nie jest dostępny nie tylko na polskim kanale YouTube Netfliksa, ale nie można go też obejrzeć na amerykańskim kanale z terenu Polski. Pozwala to sądzić, że prawa do filmu mogły być lub będą przejęte przez inną platformę lub dystrybutora kinowego w naszym kraju.