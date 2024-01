Klara - zwiastun serialu od twórcy najlepszej komedii ostatnich lat

Już niebawem fani Playera będą mieli okazję zanurzyć się w nowym, ciekawie zapowiadającym się świecie serialu obyczajowego zatytułowanego "Klara". Produkcja ta, będąca pierwszą premierą pod marką Player Original w tym roku, dlatego jesteśmy ciekawi, jak będą kształtować się losy platformy i autorskich produkcji w świetle nadejścia Max zastępującego HBO Max i przejmującego część produkcji z Playera. W ramach programu "Dzień dobry TVN" po raz pierwszy pokazano kulisy tego serialu dzięki pierwszemu teaserowi, który - wedle zapowiedzi platformy - perfekcyjnie wprowadza nas w klimat zbliżającego się karnawału.

Klara - obsada i fabuła serialu

"Klara" to adaptacja debiutanckiego dzieła Izabeli Kuny, przesyconego delikatnym humorem, ale jednocześnie odkrywającego rzeczywistość z przymrużeniem oka. Tytułowa postać, zagrana przez Izabelę Kunę, to kobieta, której życie wydaje się być jak tysiące innych. Czterdziestolatka z toksyczną matką i nieobecnym ojcem, stawia czoła codziennym problemom, a jednocześnie utrzymuje wiarę w spełnienie marzeń. Główny wątek to jej romantyczne zmagania z niezbyt przystojnym, ale uroczym prawnikiem, Aleksem, który, niestety, ma żonę. Jednakże, Klara nie jest sama - wspierają ją oddani przyjaciele, Wronka i Wojtek, tworząc zgrany zespół do przeżywania życiowych rewelacji.

Serial ten to dzieło Marka Modzelewskiego, znanego ze scenariusza obu części filmu "Teściowie". Współpracując z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery, Modzelewski i jego zespół zbudowali cały świat "Klary". Reżyserię projektu powierzono Łukaszowi Jaworskiemu, a za obrazy odpowiada Paweł Flis. Całość dopełniają kostiumy Poli Gomółki, scenografia Marceliny Początek-Kunikowskiej oraz charakteryzacja Kingi Krulikowskiej.

Klara - nowy serial Player od twórcy Teściów

Zanim jednak zanurzymy się w nowym serialu, warto przypomnieć o poprzednich produkcjach Marka Modzelewskiego. Film "Teściowie" i jego kontynuacja, "Teściowie 2", to komediowe dzieła, które zdobyły uznanie widzów. Pierwsza część - bazująca na spektaklu teatralnym - skupia sie na wydarzeniach wokół wesela po odwołanym ślubie, co oczywiście staje się przepisem na komiczną katastrofę.

Rodziny pana młodego i panny młodej, różniące się wszystkim od pochodzenia po zawartość portfela, muszą zmierzyć się z niecodzienną sytuacją. W obsadzie znaleźli się m.in. Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Izabela Kuna i Adam Woronowicz, którzy dali prawdziwy popis i stworzyli jedną z najlepszych komedii ostatnich lat.

W "Teściach 2", niedoszła para młoda, Weronika i Łukasz, postanawiają dać sobie drugą szansę. W nadmorskiej miejscowości organizują ślub i przyjęcie weselne, co staje się pretekstem do odkrywania rodzinnych sekretów. W obsadzie ponownie pojawiają się znane twarze, takie jak Izabela Kuna, Adam Woronowicz i Maja Ostaszewska, ale zabrakło Marcina Dorocińskiego.

Wyczucie Modzelewskiego może sprawić, że "Klara" okaże się równie dobrym serialem, co napisane przez niego wcześniej filmy. Książka Izabeli Kuny nie była przyjęta zbyt gorąco, dlatego jestem ciekaw, jak z tym materiałem poradził sobie scenarzysta, bo same założenia na tę historię wydają się być całkiem niezłe. Czy "Klara" stanie się jednym z najbardziej udanych seriali Playera? Przekonamy się o tym już wiosną, gdy produkcja trafi na platformę. Dokładna data premiery jeszcze nie została ogłoszona.