Kup dzisiaj zapłać za 30 dni to znana już na naszym rynku e-commerce opcja płatności, w której liderami obecnie są PayPo, Twisto czy Allegro Pay. Od wczoraj to tej stawki dołącza Klarna.

Z odroczonych płatności Klarna online i sklepach stacjonarnych korzysta już 90 mln użytkowników na świecie, którzy dokonują każdego dnia blisko 2 mln transakcji. Klarna współpracuje obecnie z takimi markami jak H&M, Saks, Sephora, Macy’s, IKEA, Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Ralph Lauren, Abercrombie&Fitch, Nike czy Shein, a w Polsce na start oferuje usługę „Zapłać za 30 dni” we współpracy z H&M.

Sebastian Siemiątkowski, CEO i współzałożyciel Klarny:

Jestem zachwycony, że mogę osobiście rozpocząć ekspansję Klarny w Polsce. Naszym celem jest umożliwienie polskim konsumentom robienia zakupów, płatności i bankowania w bardziej inteligentny sposób, który naprawdę pasuje do ich sposobu życia. To dla mnie szczególna premiera, z racji na moje polskie korzenie. Cieszę się, że sektor e-commerce stał się motorem napędowym lokalnej gospodarki. Klarna jest tutaj, aby wzmocnić ten fenomen. Zaczynamy z naszym długoterminowym partnerem H&M, ale naszym zobowiązaniem jest być partnerem do wzrostu dla wszystkich polskich sprzedawców, dużych i małych, i wspólnie pracować nad budowaniem lojalnej i usatysfakcjonowanej społeczności klientów wokół ich marek.

Czym jest Klarna?

Klarna to przede wszystkim aplikacja mobilna dostępna na Androida i iOS, w której możemy przeglądać produkty z wielu sklepów internetowych, jak Allegro, EURO RTV AGD, Eobuwie czy Reserved. Każdy z wybranych produktów możemy zakupić w wbudowanej przeglądarce lub dodać do ulubionych w oczekiwaniu na obniżkę ceny, o której aplikacja będzie nas powiadamiać.

W kilku słowach, to taka przeglądarka zakupowa, w której w jednym miejscu możemy dokonywać zakupów w różnych sklepach.

Jak działa usługa „Zapłać za 30 dni” w Klarna?

Na start usługa „Zapłać za 30 dni” działa jedynie podczas zakupów w sklepie H&M. Dzięki niej możemy dokonywać zakupów bez konieczności podawania danych karty płatniczej z odroczoną płatnością do 30 dni bez odsetek czy innych dodatkowych opłat.

Płatność za towar przekazywana jest od razu do sklepu, a my otrzymujemy pod wskazany adres produkt, który możemy sprawdzić czy przymierzyć i ewentualnie zwrócić lub zapłacić za niego w aplikacji jeśli wszystko jest z nim w porządku, w terminie do 30 dni.

Mehmet Arisoy, Country Manager H&M w Polsce:

Zakupy w H&M powinny być wygodne, trafiające w gusta i inspirujące. Cieszymy się, że możemy teraz zaoferować fanom mody w Polsce wygodny sposób płacenia za ich zakupy. Dzięki partnerstwu z Klarną opracowaliśmy autorskie rozwiązanie do płatności, oferujące naszym fanom prawdziwie nowoczesne doświadczenia zakupowe bez względu na to, gdzie i jak zdecydują się robić zakupy.

W ten sposób możemy robić zakupy w H&M bezpośrednio w aplikacji sklepu i na stronie internetowej, ja sprawdziłem jak to działa z poziomu aplikacja Karna i muszę powiedzieć, że nie działa to najlepiej, przynajmniej w wersji na iOS. Podejrzewam, że wiele osób już za pierwszym razem opuści koszyk zakupowy.

Do momentu wyboru płatności z Karna wszystko przebiega bez problemu, jednak po jej zatwierdzeniu podczas pierwszych zakupów musimy przejść przez weryfikację. W kolejnych krokach podajemy nasz numer telefonu, który zatwierdzamy otrzymanym SMS-em, imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL.

Tutaj właśnie odpadłem, bo podczas wyjmowania dowodu ekran mi zgasł, a po odblokowaniu telefonu aplikacja się odświeżyła i cały proces trzeba było powtarzać od nowa. To niewątpliwie błąd w samej aplikacji, który trzeba naprawić, bo to może być irytujące dla jej użytkowników i już po pierwszym kontakcie mogą już nie wrócić do tego procesu zakupu.

Niemniej nie trzeba tu wysyłać żadnych skanów dowodów osobistych, Klarna według podanych danych weryfikuje naszą wiarygodność płatniczą w zewnętrznych rejestrach zobowiązań, po czym przyznaje nam odroczoną płatność do 30 dni od zakupu.

Więcej informacji o Klarna znajdziecie na ich stronie, a aplikację mobilną pobierzecie z Google Play lub App Store.