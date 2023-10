Oto najciekawsze filmy familijne, które w tym roku pojawiły się na platformach VOD

Oto najnowsze perełki kina familijnego, które trafiły na platformy VOD w 2023 roku! To filmy, które zachwycą zarówno najmłodszych, jak i nieco starszych widzów. To rozrywka, emocje, a nierzadko również wartościowe przesłanie. Przed Wami produkcje, które sprawdzą się podczas długich rodzinnych wieczorów przed telewizorem.

Kino dla całej rodziny: najlepsze filmy familijne 2023

Rok 2023 przyniósł nam wiele długo oczekiwanych produkcji filmowych. Co ważne, wiele tytułów miało swoje premiery na platformach VOD lub szybko trafiło na nie po kinowym debiucie. Niezależnie od tego, czy jesteście fanami animacji, historii o wkraczaniu w dorosłość, kultowych bajek w nowej odsłonie, wzruszających opowieści o zwierzakach lub superbohaterów – wszystko to znajdziecie w poniższym zestawieniu.

Zaginiony pies (Dog Gone)

Dostępny na: Netflix

"Zaginiony pies" to poruszający film oparty na prawdziwej historii. Produkcja jest adaptacją książki "Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home" (tytuł chyba nie doczekał się polskiego wydania) autorstwa Paula Toutonghi. Jak nietrudno domyślić się już po tytule, mamy tu do czynienia z opowieścią o przyjaźni człowieka i czworonoga. Gonker to pies, który podczas wycieczki ze swoim właścicielem (w tej roli Johny Berchtold) ucieka w pościgu za lisem i nie wraca. A ponieważ zwierzak jest chory i musi przyjmować leki, tu rozpoczyna się wyścig z czasem. Historia zwierzaka zyskuje zainteresowanie mediów, a cała rodzina głównego bohatera walczy z czasem, próbując odnaleźć Gonkera, zanim będzie za późno. "Zaginiony pies" opowiada nie tylko o relacji człowieka i czworonoga, ale także o tym jak ważna jest miłość i rodzina. To wzruszająca historia o szukaniu siebie i swojego miejsca w życiu. Jeśli filmy o zwierzętach wyciskają z Was hektolitry łez, warto uzbroić się w zapas chusteczek.

Asteriks i Obeliks: Imperium smoka (Astérix et Obélix, l'Empire du milieu)

Dostępny na: Canal+ Online

"Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka" to francuski film, który swoją premierę miał w lutym 2023 roku. Głównych bohaterów tej produkcji nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Warto jednak zauważyć, że "Imperium Smoka" nie jest bezpośrednio oparte na żadnym wcześniejszym albumie komiksowym. Fabuła filmu skupia się na jedynym dziecku cesarza Chin Hana Xuandi, córce o imieniu Fu Yi. Dziewczyna postanawia uciec od złego księcia i wyrusza do Galii. Tam zwraca się o pomoc do Asteriksa i Obeliksa. To początek fascynującej podróży, która przenosi trójkę bohaterów aż do starożytnych Chin. Film miał powstać w Azji, w 2020 roku, ale z powodu pandemii COVID-19 produkcję przesunięto o rok i przeniesiono do Francji. To piąty film z Asteriksem i Obeliksem w wydaniu aktorskim.

Mała syrenka (The Little Mermaid)

Dostępny na: Disney+

"Małej Syrenki", podobnie jak Asterixa i Obelixa, nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Tym razem mamy do czynienia z aktorską adaptacją jednej z najbardziej znanych animacji Disneya, która z kolei luźno opiera się na baśni Hansa Christiana Andersena. W głównej roli, jako syrena Ariel, wystąpiła wokalistka Halle Bailey. To kolejna produkcja, która trafiła do nas z opóźnieniem. Zdjęcia miały rozpocząć się między końcem marca a początkiem kwietnia 2020 roku, ale z powodu pandemii zrealizowano je dopiero rok później. Fabuła bazuje na oryginalnej bajce z 1989 roku. Mimo że produkcja spotkała się z mieszanymi recenzjami krytyków, zarobiła ponad 569 milionów dolarów na całym świecie.

Siła ducha (True Spirit)

Dostępny na: Netflix

"Siła ducha" to film biograficzny opowiadający o niesamowitych dokonaniach Jessiki Watson, australijskiej żeglarki, która w wieku zaledwie 16 lat postanowiła samotnie opłynąć świat bez zawijania do jakiegokolwiek portu. Podróż szacowana była na 200 dni. Podczas swojej podróży dziewczyna miała kontakt ze swoim zespołem – rodzeństwem, rodzicami oraz trenerem. W filmie możemy śledzić jej zmagania z przeciwnościami – zarówno z żywiołem, jak i depresją oraz samotnością. "Siła ducha" to inspirująca historia o odwadze, determinacji i marzeniach, która ukazuje niezwykłe osiągnięcie młodej żeglarki zdolność zdeterminowanego człowieka do pokonywania najtrudniejszych wyzwań.

Między nami żywiołami (Elemental)

Dostępny na: Disney+

"Między nami Żywiołami" to kolejna animacja stworzona w ramach kolaboracji Walt Disney Pictures i Pixar Animation Studios. Akcja filmu rozgrywa się w świecie zamieszkanym przez antropomorficzne żywioły. Opowiada historię miłości między ogniem a wodą. Pomysł na scenariusz narodził się po premierze poprzedniego filmu Petera Sohna, "Dobry dinozaur" (2015). Reżyser zadał sobie pytanie – czy ogień i woda mogą się kiedykolwiek połączyć. Inspiracją dla "Między nami Żywiołami" były doświadczenia życiowe Sohna, który dorastał jako syn imigrantów w Nowym Jorku lat 70. XX wieku. Film podkreśla różnorodność kulturową i etniczną miasta i czerpie inspiracje z wielu klasycznych filmów romantycznych. Produkcja filmu trwała siedem lat, zarówno w studio, jak i w domach twórców, a prace nad scenariuszem były prowadzone zdalnie. Z budżetem wynoszącym 200 milionów dolarów, jest to jeden z najdroższych filmów animowanych, jakie kiedykolwiek powstały.

Spider-Man: Poprzez multiwersum (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

Dostępny na: Apple TV

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" to kontynuacja udanego filmu animowanego "Spider-Man Uniwersum" z 2018 roku. Produkcja prezentuje bogate multiversum Marvela. W jednym z wymiarów śledzimy losy Gwen Stacy, która ukrywa swoją tożsamość jako Spider-Woman. W równoległym świecie na Brooklynie głównym bohaterem jest Miles Morales, który walczy ze Spotem, istotą zdolną do manipulacji portalami. Wraz z rozwojem wypadków przechodzimy do kolejnych wymiarów, gdzie spotykamy różne wersje Spider-Mana, włączając w to Spider-Mana Pavitra Prabhakara i Hobie Browna. Wszyscy bohaterowie muszą stawić czoła Spotowi i jego planom zdobycia jeszcze większej mocy. "Spider-Man: Poprzez multiwersum" nie tylko zachwyca animacją, ale także udanym scenariuszem. To produkcja, która przyciągnie zarówno młodszych, jak i starszych widzów. Dla miłośników superbohaterów i uniwersum Marvela to pozycja obowiązkowa. Warto dodać, że film nie jest dostępny w żadnym abonamencie subskrypcyjnym. W tej chwili jedyny sposób, aby go obejrzeć to wykupienie (54,99 zł) lub wypożyczenie (14,99 zł) tytułu w Apple TV.

Misja: Bal (Prom Pact)

Dostępny na: Disney+

"Misja: Bal" to komedia romantyczna, która swoją premierę miała w marcu 2023 roku. Fabuła kręci się wokół Mandy Yang i jej najlepszego przyjaciela, Bena Plunketta, którzy przygotowują się do balu maturalnego. To klasyczna historia o uczuciu, które łączy ludzi z dwóch zupełnie różnych światów. Mandy marzy o dostaniu się na Harvard. Aby zwiększyć swoje szanse, prosi o pomoc popularnego sportowca, Grahama Lansinga, którego ojciec jest senatorem i byłym studentem prestiżowej uczelni. W zamian za przysługę udzielanie mu korepetycji. Oczywiście podczas wspólnej nauki Mandy odkrywa, że Graham to coś więcej niż mięśnie i popularność, a życie ma do zaoferowania o wiele więcej niż studia na Harvardzie. Film pokazuje, że wartości takie jak miłość i przyjaźń mogą szybko zweryfikować nasze życiowe priorytety.

Piotruś Pan i Wendy (Peter Pan & Wendy)

Dostępny na: Disney+

Kolejny w tym roku remake filmu animowanego od Disneya to "Piotruś Pan i Wendy". Akcja filmu rozpoczyna się w Londynie, gdzie tytułowa bohaterka spędza ostatnią noc w domu z rodzicami i dwoma młodszymi braćmi, Johnem i Michaelem, zanim wyjedzie do szkoły z internatem następnego dnia. Jest niezadowolona ze zmian, które ją czekają i nie chce dorastać. Na miejscu pojawia się Piotruś Pan, aby zabrać ją do Nibylandii. To magiczna kraina, gdzie Wendy nigdy nie będzie musiała dorastać. Tam dziewczynka przeżywa przygodę, która na zawsze zmieni jej życie i staje twarzą w twarz z przeciwnikiem Piotrusia, Kapitanem Hakiem. Jeśli oglądaliście oryginał, na pewno warto obejrzeć wersję z aktorami, aby samodzielnie ocenić jakość remake'u.

Chupa

Dostępny na: Netflix

Akcja "Chupa" rozgrywa się w roku 1996, kiedy to naukowiec Richard Quinn wyrusza na poszukiwania mitycznego stwora Chupacabra. Bohater jest przekonany, że uzdrawiające właściwości stworzenia pomogą zrewolucjonizować świat medycyny. Trop prowadzi do odległego San Javier, gdzie rzekomo przebywa ta tajemnicza istota. W międzyczasie młody Alex, mający zaledwie 13 lat, wyrusza do Meksyku w podróż, którą zaplanował jego niedawno zmarły ojciec. Na miejscu chłopiec spotyka Chupacabrę i tu rozpoczyna się przygoda, która odmienia życie Alexa. "Chupa" to opowieść o odwadze, przyjaźni i rodzinie, która porusza serca widzów. Jonás Cuarón stworzył produkcję, która doskonale nadaje się na wspólne oglądanie w gronie najbliższych, zapewniając wiele rozrywki i wzruszeń.

Najlepsi (World’s Best)

Dostępny na: Disney+

"Najlepsi" to muzyczna komedia, która opowiada historię dwunastoletniego Prema Patela, utalentowanego matematyka, który mieszka z samotnie wychowującą go matką Priyą. Pewnego dnia jego nauczycielka zleca uczniom zadanie domowe polegające na użyciu matematyki do opisania samych siebie. To zadanie staje się punktem wyjścia do fascynującej podróży polegającej na odkrywaniu własnej tożsamości. Prem postanawia poznać historię swojego zmarłego ojca. Dowiaduje się, że jego rodzic marzył o karierze rapera, ale nigdy nie zdołał zrealizować tego marzenia z powodu choroby nowotworowej. Jak nietrudno się domyślić, nastolatek postanawia pójść w ślady ojca. "Najlepsi" to film, który łączy w sobie elementy muzyki, komedii i wzruszającej opowieści o dorastaniu oraz odkrywaniu swojego miejsca na świecie.