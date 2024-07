FC 25 – oficjalny zwiastun. Gwiazda Realu Madryt na okładce

Oto on – długo wyczekiwany zwiastun FC 25 właśnie pojawił się na oficjalnym kanale EA Sports. Potwierdziło się to, co przewidywali wszyscy – Jude Bellingham został twarzą najnowszej odsłony duchowego następcy serii FIFA.

FC 25 – oficjalny zwiastun i data premiery

O prawdopodobnych nowościach w FC 25 pisałem już w tej publikacji, więc pozwolę sobie odesłać tam zainteresowanych, bo wiele informacji się potwierdziło – nie wszystkie smaczki udało się jednak przewidzieć internetowym śledczym, a EA zaskoczyło nas przede wszystkim informacją o nowym systemie FC IQ, zasilanym AI. Dzięki niemu graczy zyska większą kontrolę nad zbiorowym ruchem całej drużny, a także skupi większą uwagę na przedmeczowej strategii – ta zmiana jest zapewne pokłosiem decyzji o usunięciu systemu work rate.

Doświadcz niezrównanej autentyczności w EA SPORTS FC™ 25 z najbardziej realistycznym doświadczeniem największych rozgrywek piłkarskich, klubów i gwiazd, z ponad 19 000 graczy w ponad 700 drużynach na ponad 120 stadionach i ponad 30 ligach.

Nowością ma być też system Cranium, czyli hiperrealistyczne narzędzie do odwzorowywania twarzy, które może też posłużyć do generowania wizerunków zawodników ze zdjęć. Oznacza to, że – przynajmniej w teorii – piłkarze w FC 25 będą wyglądać najlepiej w historii serii.

EA potwierdziło też informacje o zawartości edycji przedpremierowej. Jeśli przed 20 września zamówimy edycję Ultimate, to otrzymamy kartę Bohatera FUT w wersji Prime, 4600 FC Points, kartę Ikony z kampanii Greats of the Game w FC 24, 3 Ikony w trybie kariery, podwójne punkty w trybie Rush, specjalną kartę ewolucji oraz możliwość rozpoczęcia gry na tydzień przed innymi.

Edycje Ulitmate wycenioną w przedsprzedaży na 99 euro może zamówić już teraz. Premiera standardowej odsłony została zaplanowana na 27 września.