Czytniki Kindle stał się niemal synonimami dla czytników e-booków w ogóle, podobnie jak wyglądało to w przypadku iPada i tabletów. Amazon rozbudował swój ekosystem jak nikt inny, dopieszczając urządzenia i ofertę sklepu. Na przestrzeni lat Kindle stanowiły wyznacznik jakości i pomysłowości, ale ostatnio pojawiło się kilku znaczących rywali, którzy byli w stanie wyprzedzić Amazon w niektórych kwestiach (np. wodoodporność) czy mu poważnie zagrozić będąc, na przykład, bardziej otwartym na współpracę z partnerami. Tutaj warto wymienić PocketBooka i InkBooka, którzy oferują aplikacje takich usług jak Legimi czy Empik Go. Kindle wciąż pozostaje jednak najbardziej niezawodnym czytnikiem na rynku, a jego najnowsze wersje nigdy nie były tak przystępne i dostępne w Polsce.

Kindle Paperwhite IV najtaniej w historii!

Zacznijmy od jednego z liderów rynku, czyli modelu Paperwhite IV, który w najnowszej generacji ma już chyba wszystko, czego oczekujemy od dobrego czytnika. Ekran o wysokiej rozdzielczości, doświetlenie i wodoodporność to jego kluczowe cechy, a jak donosi ŚwiatCzytników.pl po raz pierwszy w historii możemy zamówić go do Polski w wersji z reklamami. Najmniej pojemna wersja to 8 GB i kosztuje ona zaledwie 69,99 euro, co oznacza obniżkę o bagatela 50 euro, czyli około 227 zł. Ostatecznie zapłacimy więc około 330 zł za samo urządzenie, które dodatkowo oferowane jest w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, beżowym, zielonym i niebieskim. Przesyłka do Polski będzie darmowa, więc po przeliczeniu VAT-u z 19% na 23% otrzymamy kwotę niewiele ponad 72 euro.

Kindle 10 na dużej promocji

Dla tych, którzy nie dostrzegają zalet Paperwhite'a, jako niezbędnych funkcji, alternatywą jest klasyczny model Kindle 10. Ten ma niewiele wspólnego z oferowanymi kiedyś przez Amazon wersjami czytnika, który był znacząco wybrakowany. Nie posiada co prawda tak wysokiej rozdzielczości, co Paperwhite, ale wyposażono go w jeszcze bardziej pożądaną funkcję, czyli doświetlenie ekranu. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne, czarna i biała, a jego promocyjna cena to 289,99 zł.

Kindle Paperwhite IV vs. Kindle 10

Przy takich cenach trudno mi tak naprawdę namawiać kogokolwiek do wyboru tańszego czytnika, ponieważ różnica w cenie wynosi zaledwie około 40 zł, a w zamian dostajemy naprawdę dużo. Wyższa rozdzielczość ekranu zapewnia brak rozmazanego tekstu i widocznych krawędzi znaków, zaś wodoodporność sprawia, że bez obaw czytnika można używać w wannie czy na basenie. Przemoczenie plecaka w deszczu też nie będzie dla niego straszne. Dodatkowo, Kindle Paperwhite IV posiada tylny panel w czterech ciekawych kolorach, więc może to odpowiadać części klientów znacznie bardziej, niż nudne dwie wersje: czarna i biała.

Należy pamiętać jednak, że w obydwu przypadkach mówimy o najtańszych wersjach czytników z 8 GB pamięci i łącznością Wi-Fi w standardzie. Jeżeli potrzebujecie więcej pojemności, co byłoby dla mnie sporym zaskoczeniem, ceny nieco wzrosną, ale warto się nad tym zastanowić przed zakupem, ponieważ Kindle nie posiadają slotów kart pamięci, więc rozbudowanie wolnej przestrzeni na ebooki i dokumenty nie będzie możliwe. Z drugiej strony, Amazon cały czas oferuje darmową chmurę na nasze pliki, które można dowolnie pobierać do pamięci urządzenia i je stamtąd usuwać, kiedy tylko chcemy, dlatego te 8 GB jest chyba najczęściej wybieranym wariantem.