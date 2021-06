Kilka odpowiedzi na takie pytania dostarcza nam najnowsze badanie wykonane przez Biostat na zlecenie PGS Software.

Obecnie pracujący w zawodzie to zarówno młodzi pasjonaci szeroko pojętych komputerów, wychowani już w dobie nowoczesnych sprzętów i powszechnego dostępu do sieci, ale również ci, którzy swoją przygodę z nimi zaczynali od Commodore 64, Atari czy Amigi 500.

Wojciech Gurgul, prezes PGS Software:

Pamiętam, że mój pierwszy komputer, Commodore 64, miał zepsutą klawiaturę. Klawisz z prawym nawiasem nie działał, więc razem z bratem napisaliśmy program wypełniający całe okno prawymi nawiasami, a potem kasowaliśmy te, które nie były nam potrzebne.

Choć same gry i urządzenia w młodym wieku nie były decydujące o wyborze przyszłego zawodu, to w pewien, nawet znaczący sposób – tak wskazuje 36% programistów, przyczyniły się do tego, iż złapali bakcyla i odkryli w sobie żyłkę przyszłego programisty.

Oczywiście na pierwszym miejscu wymieniane są zarobki w IT – 58% wskazań, a na drugim miejscu wskazywany jest fakt ukończenia szkoły o profilu programistycznym. Nie bez znaczenia był także wpływ znajomych i rodziny na wybór tego zawodu.

Jednak o wyborze konkretnego miejsca pracy decyduje dla zdecydowanej większości programistów wysokość zarobków.

Marcin Stawarz, Chief Administrative Officer, PGS Software:

Działając od 16 lat na rynku IT bacznie przyglądamy się branżowym trendom, prowadzimy też cykliczne badania motywacji i zaangażowania naszych pracowników. Wiemy, że rywalizacja na stawki w zasadzie się ustabilizowała – większość dużych firm oferuje rynkowe zarobki. Dlatego my przede wszystkim bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój, atmosferę i interesujące projekty jako te elementy, które dziś faktycznie przekonują pracowników do podjęcia pracy w takich firmach, jak nasza.

I te pozapłacowe uwarunkowania są wymieniane przez programistów, jako kolejne aspekty brane pod uwagę przy wyborze miejsca pracy. Najważniejsza dla 84% badanych jest atmosfera w pracy, dalej wymieniane są wartości jakie przyświecają danej firmie, możliwości jakie stwarza dla rozwoju zawodowego pracowników, dostępne szkolenia, benefity oraz udogodnienia w miejscu pracy, a na końcu znalazły się polecenia znajomych – istotne dla 29% ankietowanych.

Kim są ankietowani przez Biostat programiści? 62% z nich to mężczyźni zatrudnieni jako programiści – 45%, analitycy – 41% i testerzy – 14%. Najwięcej z nich – 36% pracuje w zawodzie poniżej 3 lat, powyżej tego progu do 5 lat doświadczenia ma 33% badanych, do 10 lat – 17%, a najmniej jest osób z największym doświadczeniem powyżej 10 lat – 14%.

Jednak, jeśli wliczymy do doświadczenia zawodowego badanych czas edukacji w zawodzie, wartości te są zdecydowanie inne. W przedziale do 3 lat – 16% pracowników, do 5 lat – 23%, do 10 lat – 35% i powyżej 10 lat – 26%. Rozbieżności w tych danych można tłumaczyć sporym odsetkiem osób w badaniu (połowa badanych), którzy deklarowali, iż o wyborze miejsca pracy zadecydowały ukończone studia.

Źródło: PGS Software S.A./Biostat.