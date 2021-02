Również zainteresowanie specjalistów IT ofertami pracy w tej branży znacząco wzrosło, w ubiegłym roku portal odwiedziło 1,9 mln użytkowników, co było wzrostem o 18% w porównaniu z 2019 r., którzy to wygenerowali 24 mln odsłon – wzrost o 17%.

Niestety nie wszyscy chętni mogli liczyć na znalezienie interesujących ich ofert pracy. Aż 49% z tych ofert skierowanych było do specjalistów z dużym doświadczeniem, 46% ze średnim, a zaledwie 5% dla juniorów (rok wcześniej 11%).

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Pandemia wpłynęła na problemy firm z płynnością finansową, wymusiła błyskawiczną transformację cyfrową w organizacjach i zamieszała także na rynku pracy. Rynek pracy IT lekko się „zapadł” w drugim kwartale roku, a firmy postawiły na doświadczenie. Jeszcze większego znaczenia nabrały jakość i wydajność. W rezultacie trudniejszy start mieli najmniej doświadczeni, czyli juniorzy. Dużo lepiej sytuacja prezentowała się pod koniec roku, gdy branża IT wróciła na właściwe tory i rynek zdecydowanie „odżył”, a liczba ofert na No Fluff Jobs osiągnęła rekordowy poziom. By sprostać zapotrzebowaniu na specjalistów IT, firmy będą musiały otworzyć się na pracowników z Europy Wschodniej i Azji.

Wysokość wynagrodzeń w branży IT

Najbardziej popularnym typem umowy o pracę w 2020 roku był kontrakt B2B, który pojawił się aż 3/4 ogłoszeń w minionym roku. Informatycy wybierający ten typ umowy mogli liczyć na średnie zarobki rzędu 13 000 zł – 18 000 zł netto (spory wzrost w porównaniu z 2019 rokiem, kiedy przedział ten wynosił 11 000 zł do 15 500 zł netto).

Z kolei, jeśli chodzi o umowę o pracę, ta opcja pojawiła się w niemal połowie ogłoszeń, ale tu widełki wynagrodzeń kształtowały się w przedziale od 9 500 zł do 14 000 zł brutto.