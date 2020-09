Kolejne pytanie, to trochę taki kij włożony w mrowisko, a w zasadzie dwa kije. Przyjęło się bowiem, że języki za pomocą których nie można realizować obliczeń, nie można nazywać językami programowania. Odpowiedzi w ankiecie sugerują jednak, że tylko 73% programistów się z tym zgadza, a 64% twierdzi, że testerzy nie są programistami. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na to, że części odpowiadających mogła udzielić się forma tej ankiety i też odpowiadali z przymrużeniem oka.

Kim są więc testerzy? No Fluff Jobs cytuje tu obszerną wypowiedź jednego z takich testerów:

A wiecie, moim zdaniem to nie ma tak, że jest albo nie jest. Gdybym miał powiedzieć, co tester ceni w życiu najbardziej, powiedziałbym, że kod. Zbugowany kod, który dał mu programista, na którego potem będzie krzyczał i to właśnie takie bugi wpływają na nasze życie. I dziękuję życiu, życie to bug, życie to deploy, życie to pentesting. I wielu się pyta, ale jak to, skąd czerpiesz tę siłę do testowania, a ja odpowiadam, że to proste – to umiłowanie tego, co robię, sprawia, że dzisiaj piszę testy, a jutro rzucę tę robotę i ot, będę programował w Basicu.

75% programistów aktualnie pracuje z domu, jeśli muszą stawić się w biurze przemieszczają się tam komunikacją miejską (56%) oraz pieszo lub rowerem (43%). Większości z nich (65%) nie przeszkadza muzyka w tle, z kolei 35% ceni sobie pracę w ciszy. Zdecydowana większość preferuje pracę na minimum dwóch monitorach – 87%. Niezbyt też gotowi są na zmianę pracy, a jednocześnie niezbyt przyjemnie wspominają swojego poprzedniego pracodawcę.

Znaczna większość wolałaby obrać ogromne ilości grejpfrutów, niż przejść przez proces odchodzenia z pracy (62%). Połowa z pytanych zgłosiła chęć zjedzenia cytryny, zamiast konieczności udziału w exit interview (52%). Programiści też niechętnie wspominają poprzednich pracodawców – 71% wolałaby przekwalifikować się na hodowcę limonek w Polsce, niż wrócić na stare stanowisko. Jak powinno wyglądać pożegnanie z programistą? Większość (65%) nie oczekuje podarunku na pożegnanie, ale aż 60% chciałoby otrzymać referencje.

70% programistów preferuje kawę w miejsce herbaty, tę wybiera 30% (również yerba mate). Spośród ich wszystkich 88% woli pić te napoje w jak największym kubku. Co do posiłków, podział jest następujący – 73% przygotowuje własny lunch do pracy, pozostali korzystają z cateringu lub udają się do restauracji.

Jak spędzają wakacje? 62% ankietowanych preferuje aktywny wypoczynek nad wodą (52%) i w czasie urlopu nie używają w ogóle komputera (56%). Amatorami górskich wypadów podczas wakacji jest 48% badanych, 44% nadrabia w tym czasie filmy i seriale, a 38% oddaje się relaksowi.

Co oglądają? Wśród wymienianych przez nich seriali najczęściej pojawiały się takie pozycje jak „Mr Robot”, „Black Mirror” i „Dolina Krzemowa”, a nieco mniejszą popularnością wśród nich cieszą się „Westworld”, „The IT Crowd” oraz „Devs”. Jeśli chodzi o filmy były to „Matrix”, „Terminator”, na dalszych miejscach „Jobs”, „The Social Network”, „Anonymous”, „Hakowanie Świata”.

Natomiast wśród programistów graczy najbardziej wyczekiwane tytuły to „Cyberpunk 2077” i „Dying Light 2”, ale czekają też na „The Last of Us II”, „Marvel Avengers”, „Watch Dogs: Legion” oraz „Halo Infinite”.

Natalia Albecka z No Fluff Jobs:

Wierzymy, że pomimo sporego błędu statystycznego w metodyce naszego badania (o tym na końcu), wyniki wciąż są reprezentatywne dla sporej grupy specjalistów IT. Mamy nadzieję, że wyniki naszego mini badania pozwolą spojrzeć na IT z szerszej perspektywy – jako osoby, które inwestują sporo swojego czasu w ciężką pracę, ale mają też i szersze zainteresowania.

—

Metodologia:

Dane podane w raporcie powinny być przyjmowane z przymrużeniem oka. Odpowiedzi użyte do analizy zostały zebrane w miesiącach marzec-wrzesień 2020 r. poprzez ankiety udostępnione w relacjach na profilu No Fluff Jobs na Facebooku oraz Instagramie. Próba badawcza w niektórych z pytań jest niereprezentatywna – liczba odpowiedzi zależnie od pytania waha się między 50 a 550, co oznacza średnio 217 odpowiedzi na pytanie. Zawodowy statystyk widząc, że te dane złapałby się za głowę! Po co więc publikujemy ten materiał? Po prostu – dla rozrywki! Po bardziej rzetelne materiały na temat branży zapraszamy na www.nofluffjobs.com/insights.