Wyobraźcie sobie, że wsiadacie do samolotu, wszystko w trakcie przygotowań do startu przebiega gładko i bez problemów. Wtem do samolotu wbiega uzbrojony mężczyzna i wymachując karabinem każe pilotowi startować. Niedługo później dowiadujecie się, że jego zachowanie podyktowane jest zagrożeniem ze strony… promieni słonecznych. Lecicie na zachód, uciekacie przed Słońcem, a na pokładzie znajduje się grupa nieznanych ci kompletnie osób, z którymi ostatecznie będziesz musiał współpracować, żeby przeżyć. Jesteście różnych narodowości, krótko mówiąc nie dogadujecie się, a problemy zaczynają się piętrzyć.

Wywiad z aktorem Ksawerym Szlenkierem

W takiej sytuacji znalazła się postać Ksawerego Szlenkiera, w serialu Jakuba, który miał udać się w jeden ze swoich służbowych rutynowych lotów. Jak wyglądała praca na planie serialu „Kierunek: Noc” (recenzja), który powstał na bazie elementów powieści Jacka Dukaja „Starość Aksolotla”? W jakich językach porozumiewała się ekipa i obsada serialu, na którą składały się osoby z kilkunastu krajów? W serialu usłyszycie typowe dla Polaka zwroty – skąd się tam wzięły?

Zapraszamy do rozmowy z aktorem w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach.

