Przed nami premiera 2. sezonu międzynarodowej produkcji Netfliksa "Kierunek: Noc". W obsadzie nie zabrakło Polaków - Borys Szyc i Ksawery Szlenkier wracają do swych ról, a my mieliśmy okazję z nimi porozmawiać o nowych odcinkach i nie tylko.

"Kierunek: Noc" to serial, w którym usłyszycie co najmniej kilka różnych języków - to eksperyment Netfliksa, który okazał się świetnym pomysłem, bo 1. sezon zgromadził niemałą widownię. Ta zapewniła mu 2. sezon, który pojawi się w najbliższą środę 8 września na Netfliksie. Przed debiutem nowych odcinków rozmawialiśmy z Borysem Szycem i Ksawerym Szlenkierem, którzy powrócili do swoich ról.

Jak pracuje się na planie tego rodzaju produkcji? Czy ostatnie kilkanaście miesięcy wpłynęło na to, jak wyglądały kulisy 2. sezonu serialu? Czy aktorzy mieli wpływ na to, jak brzmiały ich kwestie pomimo różnic językowych? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadają aktorzy, którzy podzielili się też swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy z innymi członkami obsady i sposobach prowadzenia rozmów w tak wymieszanej kulturowo i językowo grupie.

Borys Szyc i Ksawery Szlenkier w 2. sezonie Kierunek: Noc Netfliksa





