mOchrona - rządowa aplikacja do kontroli dzieci. Jak założyć konto i jak dodać konto dziecka?

Mamy już sporo aplikacji do kontroli rodzicielskiej, dostępnych również jako usługi od naszych operatorów. Duża część z nich jest płatna, ale od teraz rodzice mogą zacząć korzystać z zupełnie darmowej aplikacji do ochrony rodzicielskiej - mOchrona.

Aplikacja mOchrona zostałą stworzona przez NASK we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i dostępna jest z poziomu aplikacji mobilnej na smartfony lub poprzez aplikację webową w przeglądarce.

Anna Borkowska, ekspertka ds. edukacji cyfrowej NASK:

Dzieci są dziś pokoleniem cyfrowym, dorastającym ze smartfonem w ręce, co nie oznacza, że są bardziej odporne na zagrożenia. Najlepszym parasolem ochronnym w sieci jest zawsze wiedza i kompetencje cyfrowe, pozwalające na odpowiedzialne wykorzystywanie internetu. Jednak rozwiązania technologiczne, takie jak aplikacja mOchrona, mogą stanowić znaczne wsparcie dla rodziców w ochronie dzieci i minimalizowaniu ryzyka narażenia na zagrożenia online.

Jak to działa? Przede wszystkim przed skorzystaniem z funkcji aplikacji mOchrona najpierw musimy założyć konto rodzica oraz konto dziecka. Tę czynność najłatwiej i najwygodniej będzie przeprowadzić w aplikacji webowej na stronach GOV.pl.

W przypadku rodzica podajemy tylko adres e-mail, hasło oraz PIN, a w przypadku dziecka tylko imię i jego rok urodzenia. Po założeniu konta pobieramy aplikację mobilną mOchrona, dostępną w App Store na urządzenia z iOS na pokładzie, z Google Play lub Huawei AppGallery na smartfony lub tablety z Androidem lub HarmonyOS. Po zainstalowaniu możemy powiązać nasze konto zeskanowaniem powyższego kodu QR lub poprzez zalogowanie się w aplikacji na podany przy rejestracji na stronie adres e-mail i hasło.

I tak, w przypadku konta dziecka nie udało mi się skorzystać z aplikacji mOchrona na iPhone. Po zalogowaniu się do niej kontem rodzica przeprowadzona miała być weryfikacja profilu, ale po kilku minutach zakończyła się błędem i wylogowaniem z programu. Trochę mnie to nie dziwi, Apple dość mocno blokuje śledzenie aktywności na swoich urządzeniach.

Można przypuszczać, że aplikacja mOchrona będzie miała z tym duży problem. Udało się jednak zalogowanie i korzystanie z niej jako rodzic.

Tak więc jako dziecko sparowałem aplikację mOchrona na Androidzie. Tu obyło się bez większych problemów, po aktywowaniu kilku uprawnień - ułatwienia dostępu, wyświetlania nad innymi aplikacjami, dostępu do danych o użyciu, powiadomień czy działaniu w tle.

Przejdźmy już teraz do samej aplikacji, najłatwiej będzie pokazać jej działanie w aplikacji webowej - konfiguracja i korzystanie z niej jest dużo bardziej wygodne i bardziej intuicyjne niż w aplikacji mobilnej.

Na profilu dziecka mamy do dyspozycji kilka automatycznych raportów (z danego dnia, tygodnia lub miesiąca) na temat korzystania przez niego z dostępu do sieci w smartfonie. Są to między innymi odwiedzane strony czy aplikacje z których korzysta i przez jaki czas.

Ważną opcją jest sprawdzenie też filmów jakie oglądało na YouTube, jak wiemy sporo tam treści nieodpowiednich dla małoletnich. Do tego aplikacje społecznościowe z których korzystało i również przez jaki czas oraz opcja sprawdzenia poziomu naładowania smartfona dziecka i trybu włączenia w nim dźwięku bądź wibracji.

Jeśli chodzi o konfiguracje mOchrony, wstępnie mamy już zdefiniowane kategorie stron i aplikacji, z których dziecko może korzystać. Wyłączone są rzecz jasna strony i aplikacje niedozwolone dla dzieci, takie jak serwisy erotyczne czy randkowe.

O każdej aktywności dziecka rodzic jest informowany w powiadomieniach w aplikacji i na adres e-mail, również o prośbach o udzielenie dostępu do zablokowanych stron - jak widać powyżej nie wszystkie powiadomienia są już przetłumaczone na polski.

Dodatkowo, zarówno w przypadku aplikacji jak i stron internetowych, rodzic może sam dodać wyjątki od blokad lub zablokować zdefiniowaną przez siebie pozycje, a w przypadku sklepów mobilnych można aktywować dostęp do aplikacji według poziomu PEGI lub całkowicie zablokować dostęp do sklepu.

Oczywiście jest też możliwość przejrzenia wszystkich aplikacji na smartfonie dziecka, zainstalowanych przed aktywacją mOchrony i zezwolić lub zablokować do nich dostęp. Więcej informacji o nowej aplikacji wraz z jej regulaminem i polityką prywatności, znajdziecie na stronie mOchrona

Stock Image from Depositphotos.