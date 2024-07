Kierowcy ciągle o tym zapominają

Chodzi oczywiście o pasy, które towarzyszą kierowcom już od kilkudziesięciu lat. To właśnie one są jednym z najprostszych, a zarazem najważniejszych kroków do zwiększenia swojego bezpieczeństwa w trakcie wypadku. Przestrzeganie przepisów nie wystarczy, jeśli brakuje zdrowego rozsądku.

Pomimo licznych kampanii edukacyjnych oraz przepisów uwzględniających obowiązek zapinania pasów, wciąż znajdziemy osoby, które go lekceważą. Często napędzane są one własnymi wymówkami. A jak dobrze wiemy, te nie są najlepszym doradcą. Przecież, po co zapinać pasy, jeśli jedzie się tylko na chwilę do sklepu? Albo, po co w ogóle jeździć z zapiętymi pasami w miejscu zabudowanym skoro maksymalna dozwolona prędkość wynosi 50 km/h? Kierowcy zapominają, że czynnik ludzki jest nieprzewidywalny.

Nie ma czegoś takiego, jak gwarancja pełnego bezpieczeństwa. To, że my poruszamy się zgodnie z przepisami, nie oznacza, iż kierowca jadący z naprzeciwka ma takie samo podejście. W końcu wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do prawdziwego nieszczęścia.

Jak działają pasy bezpieczeństwa?

Mają za zadanie chronić pasażerów podczas wypadku, absorbując siłę uderzenia i utrzymując ciało w miejscu. Idealnie sprawdzają się podczas nagłego hamowania i kolizji. Dzięki temu zmniejszają ryzyko uderzenia w przednie siedzenia, kierownicę, czy chociażby deskę rozdzielczą. Mówiąc w skrócie: minimalizują możliwość odniesienia ran.

Dobrze zapięte pasy w połączeniu z poprawnie działającymi poduszkami powietrznymi znacząco redukują ryzyko śmierci. Badania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazują, że same pasy są w stanie zmniejszyć szansę zgonu prawie o połowę!

Sygnalizatory niezapiętych pasów - kierowcy mają na nie swój sposób

Sygnalizatory niezapiętych pasów bezpieczeństwa znajdziemy we współczesnych samochodach. Działa to na zasadzie współpracy czujników umieszczonych w fotelach i klamrach pasów. Gdy czujniki siedzenia wykryją, że fotel jest zajęty, a pasy nie zostały zapięte, informacja ta trafia do centralnej jednostki sterującej pojazdu. W odpowiedzi system aktywuje sygnał ostrzegawczy, zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo. Ostrzeżenie trwa do momentu zapięcia pasów.

Niektórzy próbują obejść działanie sygnalizatora. Jedną z popularnych metod jest użycie specjalnych klamer lub adapterów, które wkłada się do gniazda pasów bezpieczeństwa, przez co system odczytuje, że pasy są zapięte. Innym sposobem, z jakiego korzystają kierowcy i pasażerowie, jest zapięcie pasa za plecami.

Pasy bezpieczeństwa - co grozi za ich brak?

Oczywiście poza wspomnianym obniżonym bezpieczeństwem, dochodzą do tego również konsekwencje prawne. Każdy kierowca, który zdecyduje się na podróż autem, zobligowany jest do zapięcia pasów. Ich brak grozi mandatem w wysokości 100 złotych. Poza tym na konto kierującego trafią także 2 punkty karne.

To jednak nie koniec potencjalnych problemów. Wyobraźmy sobie, że kierowca przewoził pasażerów, którzy tak samo jak on zignorowali przepis o zapięciu pasów. W takim wypadku na jego konto trafi kolejne 100 złotych i tym razem 4 punkty karne. Obowiązkiem osoby kierującej jest upewnienie się, czy wszyscy są gotowi do jazdy. Inaczej jednak ma się sytuacja, gdy gospodarz samochodu zareaguje i poprosi o ich zapięcie. Uznajmy, że pasażer odmawia, co wtedy? Otóż okazuje się, że policjant ukarze tylko osobę bez zapiętych pasów.

Podobna sytuacja ma miejsce z przewożeniem dziecka poza fotelikiem lub innym urządzeniem do tego przeznaczonym. Za takie niedopatrzenie grozi mandat w wysokości 150 złotych i 6 punktów karnych.

Wiedzieliście, że pasażer także może otrzymać mandat za brak zapiętych pasów?

Na tym etapie mogę część z was zaskoczyć, ale pasażerowie po wejściu do pojazdu także ma obowiązek do spełnienia. Chodzi oczywiście o zapięcie pasów bezpieczeństwa. Brak dostosowania się do przepisu gwarantuje takiej osobie karę w wysokości 100 złotych.