Kiepska sprzedaż Huawei Mate Xs. Czy kogokolwiek to dziwi?

No nie do końca. W lutym tego roku, w trakcie CES 2020, Koh Dong-jin, CEO mobilnej dywizji Samsunga sprostował wcześniejsze doniesienia. Okazuje się, że Samsung nie sprzedał ponad miliona urządzeń, a jedynie między 400 a 500 tysięcy (nie znał lub nie chciał podać dokładnej liczby). Jak wytłumaczyć tak dużą różnice? Według Dong-jin doszło do nieporozumienia i milion to był ich cel którego jak widać nie udało im się osiągnąć.

Nie patrzmy na sprzedaź Mate Xs

Niemal nigdy mi się to nie zdarza, ale tym razem stanę w obronie składanych smartfonów typu Mate Xs czy Galaxy Fold. Nie powinniśmy patrzeć na wyniki sprzedaży tych telefonów. Przynajmniej nie teraz. To drogie, nie do końca przetestowane prototypy. Ich powolne i skromne wejście na rynek to rzecz oczywista. Zwykłe smartfony też nie podbiły rynku z dnia na dzień.

Czy nam się to podoba czy nie musimy dać im czas. Technologia musi zostać dopracowana, a ceny znacząca spaść. Gdy te dwa elementy ulegną poprawie to jestem przekonany, że składany smartfon zacznie wchodzić szturmem do naszych kieszeni…no dobra raczej plecaków.