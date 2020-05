Zoom nie działa… nie tylko u Was. Trwa awaria – użytkownicy skarżą się na problemy z dostępem do komunikatora

Nie, to problem z którym zmagacie się nie tylko Wy. Zoom właśnie zalicza problemy techniczne i od kilkudziesięciu minut użytkownicy z całego świata skarżą się na problemy z dostępem do komunikatora.

Zoom nie działa: to większa awaria, którą zalicza komunikator

Zoom w ostatnich tygodniach nie narzeka na brak zainteresowania. Co prawda zła prasa i zakaz korzystania z usług oferowanych przez narzędzie w wielu instytucjach trochę psuje jego świetną passę, ale ze względu na prostotę obsługi — wciąż dla wielu pozostaje najlepszym narzędziem do rozmów — zarówno tych głosowych, jak i wideo. Projekt cieszy się na tyle dużą popularnością że, jak widać, serwery nie wytrzymują — i tak jak dziś, jest problem z dostępem do usługi. Użytkownicy z całego świata mają problem ze skorzystaniem z platformy — o czym można poczytać m.in. na forum Reddit. Serwis DownDetector także w ostatnim czasie pokazuje dużo błędów dla komunikatora — trwa niekończąca się próba połączenia i to byłoby na tyle.